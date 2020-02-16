إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال من حي الأسمرات

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص

تطعيم الأطفال - صورة أرشيفية

بدأت، صباح اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، إذ دشنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الحملة من الوحدة الصحة بحي الأسمرات 2، وذلك في أثناء جولة لها بالحي. وانطلقت الحملة للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم حتى 5 سنوات،ـ وذلك بالمجان وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، ويتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع المحافظات وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبا، والتطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

أما المدن يتم التطعيم من خلال فرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة مساء.وسيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، والأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر، والحدائق