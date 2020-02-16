طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بنظام مبادرة البنك المركزي

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص

وحدات سكنية - صورة أرشيفية

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، على قبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز، بالإضافة إلى الأقساط ربع السنوية، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية، ولم يسحبوا مبلغ مقدم جدية الحجز، وذلك بداية من تاريخه، تيسيرا على المواطنين المتقدمين الذين أثبتوا جدية فى التعامل من خلال سداد جميع المستحقات المالية المطلوبة، وتحقيقا لمصلحتهم، وإتاحة الفرصة لهم لتسجيل طلباتهم على النظام الآلى للصندوق إلكترونيا.?

وقال الجزار، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح إعلان لبيع جزء من الوحدات الزائدة وغير المشغولة المملوكة للصندوق، لمتوسطي الدخل، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.وذكرت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى للصندوق: "تمت الموافقة وفقا للمحددات التالية، أن يكون سعر البيع