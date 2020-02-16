طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بنظام مبادرة البنك المركزي
١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص
وحدات سكنية - صورة أرشيفية
وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، على قبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز، بالإضافة إلى الأقساط ربع السنوية، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية، ولم يسحبوا مبلغ مقدم جدية الحجز، وذلك بداية من تاريخه، تيسيرا على المواطنين المتقدمين الذين أثبتوا جدية فى التعامل من خلال سداد جميع المستحقات المالية المطلوبة، وتحقيقا لمصلحتهم، وإتاحة الفرصة لهم لتسجيل طلباتهم على النظام الآلى للصندوق إلكترونيا.?
وقال الجزار، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح إعلان لبيع جزء من الوحدات الزائدة وغير المشغولة المملوكة للصندوق، لمتوسطي الدخل، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.وذكرت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى للصندوق: "تمت الموافقة وفقا للمحددات التالية، أن يكون سعر البيع
وقال الجزار، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح إعلان لبيع جزء من الوحدات الزائدة وغير المشغولة المملوكة للصندوق، لمتوسطي الدخل، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
وذكرت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى للصندوق: "تمت الموافقة وفقا للمحددات التالية، أن يكون سعر البيع بالقيمة السوقية بدون حصة في الأرض، والسابق تحديدها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (للوحدات بالمدن الجديدة)، أو قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بديوان عام وزارة الإسكان (للوحدات بالمحافظات)، وإعادة تقييم هذا السعر للوحدات التي مر على تقييمها أكثر من عام، بخلاف نسبة 5% من إجمالى سعر البيع (يمثل مبلغ الصيانة المقرر – لا يرد ولا يسترد)، ولا يتم منح دعم نقدي للمواطنين متوسطي الدخل، ويتم البيع بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة بنسبة 10% في إطار مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2019، ويتم البيع للوحدات الكائنة بعمارات مملوكة للصندوق تتضمن بالكامل وحدات زائدة وغير مشغولة، ويكون الحد الأدنى لقيمة الدفعة المقدمة (جدية الحجز + باقى مبلغ الدفعة المقدمة) بنسبة 20% من سعر بيع الوحدة السكنية.?
وأوضحت أنه تم استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولي في الفترة من 8 إلى ديسمبر 2013، بجانب استعراض النتائج النهائية لدراسة الطلب على الإسكان، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتكليف من البنك الدولي، والتي استهدفت مسح وتقييم حجم الطلب على الإسكان لمحوري التمليك والإيجار، وتوضح الاتجاهات الرئيسية للطلب على الإسكان بشكل أكثر دقة مما يسهم في وضع الخطة المستقبلية للصندوق، ويعكس الوضع الحاضر بشكل متكامل المعالم حتى يمكن التعامل معه بصورة أقرب إلى الواقع، والاستجابة لمتطلباته بشكل أكثر فعالية، عن طريق تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعبئة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مضيفة أنه تمت الموافقة على استكمال مبنى الحضانة الخاص بخدمة مشروع 102 عمارة بالإسكان الاجتماعي، بالمطاهرة بمحافظة المنيا، بتنفيذ دور أول علوي للحضانة.?