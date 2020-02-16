بعد رحيله.. سليماني يظهر مجددًا في لبنان ويثير الغضب

اعتبر مغردون لبنانيون تمثال لبنان وما سبقه من مناشدة حسن نصر الله لملك الموت بشأن تأجيل موت سليماني "محاولات عبثية تثير السخرية لتطويب مجرم قاتل بغلاف القداسة المزيف"

تحرير:وفاء بسيوني ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص

ما زال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يثير الجدل والغضب حتى بعد رحيله خلال ضربة أمريكية في الثالث من يناير الماضي استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الذي وصل إليه قادمًا من سوريا ولبنان، واستهدف أيضًا مع سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومجموعة من مسؤولي التشريفات وضباط في الحرس الثوري الإيراني. وظهر سليماني، أمس السبت، بعد إزالة الستار عن مجسم له، تمت إقامته في منطقة مارون الراس على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وتم تصميم المجسم وهو يشير بيده لفلسطين المحتلة، مع علم فلسطيني يرفرف خلفه، في استمرار من ميليشيا حزب الله لاستغلال القضية الفلسطينية من أجل التغطية على جرائمها في سوريا، والتغطية على تدهور الأوضاع السياسية في لبنان نتيجة ولاء الحزب لأجندات إيران. وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها تقارير إعلامية مجموعة من

وتم تصميم المجسم وهو يشير بيده لفلسطين المحتلة، مع علم فلسطيني يرفرف خلفه، في استمرار من ميليشيا حزب الله لاستغلال القضية الفلسطينية من أجل التغطية على جرائمها في سوريا، والتغطية على تدهور الأوضاع السياسية في لبنان نتيجة ولاء الحزب لأجندات إيران.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها تقارير إعلامية مجموعة من عناصر حزب الله اللبناني تزيح الستار عن تمثال لسليماني رفع فوق منصة عالية وبجواره علم لبنان ، ولتصويره كمقاوم يظهر التمثال الخشبي سليماني وهو يشير بإصبعه إلى الأراضي الفلسطينية، في وقت كانت ميليشياته تقتل المدنيين في سوريا والعراق واليمن.

هذا التمثال أثار عاصفة من الغضب في الأوساط اللبنانية، وانتقد لبنانيون الأمر، متسائلين كيف سيكون موقف حزب الله إن نصب بلد آخر مثلا نصبًا لقائد عسكري أمريكي أو عربي أو غيره.

واعتبر مغردون لبنانيون التمثال وما سبقه من مناشدة حسن نصر الله لملك الموت بشأن تأجيل موت سليماني "محاولات عبثية تثير السخرية لتطويب مجرم قاتل بغلاف القداسة المزيف".

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وسبق أن تعرض حسن نصر الله للكثير من السخرية بعد الحوار المفترض له مع "ملك الموت" بشأن تأجيل موت سليماني مقابل موته هو شخصيًّا.

وأشارت الناشطة الاجتماعية ريما حايك إلى أن بلدة مارون الراس التي نصب فيها التمثال لبنانية في استنكار لوجود تمثال لشخصية إيرانية فيها.

وقال الصحفي محمد مجيد الأحوازي "في منطقة مارون الراس جنوب لبنان يزيلون الستار عن تمثال لقاتل أطفال اليمن والعراق وسوريا قاسم سليماني. لبنان محتل من قبل إيران".

ورأى الكاتب الكردستاني شاهو القرة داغي، في التمثال محاولة من ميليشيا حزب الله لاسترضاء جمهورها، بعد الصمت عن الضربات التي يتلقاها الحرس الثوري في سوريا.



وأضاف في تغريدة له عبر "تويتر": "حزب الله اللبناني يقوم ببناء تمثال لقاسم سليماني في جنوب لبنان وهو يشير إلى القدس. رد عنيف وساحق من قبل محور المقاومة ضد الغارات الإسرائيلية المستمرة على قواعدها وقتل سليماني".

وعلق مغرد آخر قائلا: "إن هذه التصرفات الهدف منها فقط إرضاء جمهور المقاومة" على حد وصفه.

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فيما تساءل مغرد يدعى وليد غانم عما فعله قاسم سليماني للبنان حتى يقام له تمثال فيه:

وغالبًا ما ينشر حزب الله في مناطق وجوده لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعلى طريق المطار الوحيد في البلاد، صورًا للمرشد الإيراني، أو لقادة إيرانيين، في خطوة تثير استنكار شريحة كبيرة من اللبنانيين.

وفي إطار اغتيال سليماني، أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي اليوم الأحد، إقامة دعوى قضائية وتشكيل ملف خاص باغتيال قائد فيلق القدس، في مكتب المدعي العام بالعاصمة طهران.

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وقال رئيسي في تصريحات للصحفيين عقب وصوله إلى محافظة كرمان جنوب شرق إيران مسقط رأس سليماني، إنه "تم إقامة دعوى قضائية وتشكيل ملف خاص للتحقيق باغتيال قاسم سليماني في مكتب المدعي العام بطهران، وإن السلطات القضائية الإيرانية على اتصال دائم مع السلطات العراقية لمتابعة عملية الاغتيال".