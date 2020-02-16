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بعد رحيله.. سليماني يظهر مجددًا في لبنان ويثير الغضب

اعتبر مغردون لبنانيون تمثال لبنان وما سبقه من مناشدة حسن نصر الله لملك الموت بشأن تأجيل موت سليماني "محاولات عبثية تثير السخرية لتطويب مجرم قاتل بغلاف القداسة المزيف"
تحرير:وفاء بسيوني ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠١ ص
تمثال سليماني
تمثال سليماني
ما زال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يثير الجدل والغضب حتى بعد رحيله خلال ضربة أمريكية في الثالث من يناير الماضي استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الذي وصل إليه قادمًا من سوريا ولبنان، واستهدف أيضًا مع سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومجموعة من مسؤولي التشريفات وضباط في الحرس الثوري الإيراني. وظهر سليماني، أمس السبت، بعد إزالة الستار عن مجسم له، تمت إقامته في منطقة مارون الراس على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وتم تصميم المجسم وهو يشير بيده لفلسطين المحتلة، مع علم فلسطيني يرفرف خلفه، في استمرار من ميليشيا حزب الله لاستغلال القضية الفلسطينية من أجل التغطية على جرائمها في سوريا، والتغطية على تدهور الأوضاع السياسية في لبنان نتيجة ولاء الحزب لأجندات إيران. وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها تقارير إعلامية مجموعة من
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السفارة-الامريكية-في-بغداد (1)

هل يتصاعد النزاع الأمريكي الإيراني في العراق؟

لا تزال المنطقة الخضراء في العراق في مرمى نيران الصواريخ بعد الهجوم الذي وقع فجر اليوم الأحد، حيث استهدفت 3 صواريخ محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء. وسمعت الانفجارات الأولى قرب السفارة الأمريكية، تبعها تحليق مكثف للطائرات في أجواء المدينة ، وتتعرض السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء لهجمات صاروخية متكررة، دون أن تتبناها أية جهة. ويعتبر هذا الهجوم السادس الذي يستهدف مقر السفارة منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير الماضي.
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أول نزال مصارعة نسائي على لقب «سماك داون» في السعودية

ذكرت العديد من المواقع الخاصة بأخبار المصارعة، أن شركة "WWE" الأمريكية، ستقيم أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" للسيدات، وذلك في عرض "سوبر شوداون"، المقام الخميس 27 فبراير الجاري، حسبما ذكرت "سبوتنيك".
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الأمن العراقى يعتقل 3 إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار

اعتقلت السلطات العراقية، اليوم الأحد، 3 إرهابيين من محافظتي الأنبار وكركوك الواقعتين في شمال وغرب البلاد. وذكرت خلية الإعلام الحربي العراقي، في بيان لها، بأن قوات مكافحة الإرهاب شنت عمليات لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق البغدادي أسفرت عن اعتقال 3 مطلوبين في غرب الأنبار ومخيمات ليلان في محافظة كركوك شمال البلاد، وفقا لـ"السومرية نيوز".
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

رسميا.. الفخفاخ يُعلن تشكيل الحكومة التونسية

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، إذ ضم التشكيل: «ثريا الجريبي الخميري، وزيرة للعدل، و هشام المشيشي، وزيرًا للداخلية، نور الدين الري، وزيرًا للخارجية، وغازي الشواشي وزيرا لأملاك الدولة، وعماد الحمامي، وزيرًا للنقل، وأنور معروف، وزيرًا للشؤون المحلية، ومنحب مرزوق وزيرًا للطاقة، ومحمد علي التومي وزيرًا للسياحة، وتولى محمد المسيليتني وزارة التجارة، والبيئة لشكري بلحسن، ولبنى الجريبي للاتصال، ومنصف السلستي للإسكان، أسامة الخريجي وزيرً الفلاحة، وصالح بن يوسف وزيرًا للصناعة.
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قاسم-سليمانى

إيران: مقتل قاسم سليماني يقود إلى تحرير القدس

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، إن مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني سيؤدي إلى تحرير القدس، مضيفًا: «أن الاغتيال الجبان والخسيس للقائد سليماني وأبي مهدي المهندس على أيدي الأمريكيين سيؤدي لتحرير القدس بإذن الله»، قائلًا في كلمته بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل سليماني: «هذا الشهيد العظيم أخذ على عاتقه مهمة تعزيز المقاومة ضد الصهاينة، تدابير محور المقاومة والشهيد سليماني أفشلت جميع مخططات الأمريكيين الرامية إلى بسط سيطرتهم على المنطقة»، وفقًا لروسيا اليوم.
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هل ينجح «كوثراني» في ملء فراغ سليماني بالعراق؟

بعد مقتل قائد فيلق القدس بـ"الحرس الثوري" قاسم سليماني -بضربة أمريكية خلال يناير الماضي- الذي يعد رجل إيران في العراق، كان المأزق الأكبر لدى طهران هو من يخلف مهمة سليماني في العراق؟ وبدأت عبر وكلائها بالبحث عن رجل يدين بالولاء لنظامها للقيام بهذه المهمة، ودخل "حزب الله" اللبناني على الخط من خلال الدفع بمحمد كوثراني، القيادي بالحزب، والذي كان يرافق قاسم سليماني كظله في تحركاته في العراق، بعد قيام حزب الله المدعوم من إيران بعقد اجتماعات عاجلة مع قادة فصائل عراقية مسلحة، وذلك لتوحيد صفوفها والبحث عن خليفة مناسب لسليماني.
عبد الحسين مجدمي

أحد مساعدي سليماني.. مقتل قائد قوات «الباسيج» الإيرانية أمام منزله

ضربة جديدة استقبلها الحرس الثوري الإيراني، إذ فتح مسلحين ملثمين النار على فائد محلي لقوات الأمن شبه العسكرية في جنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتله، وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أنه عبد الحسين مجدمي، ويترأس قوات "الباسيج"- الجناح الداخلي للحرس الثوري- في بلدة دارخوين. وقُتل بالرصاص أمام منزله في البلدة الواقعة بمقاطعة خوزستان الغنية بالنفط في البلاد، لافتة إلى أنه أحد مساعدي الجنرال البارز بالحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس -الجناح الخارجي-، الذي قتل مؤخرا في غارة أمريكية بالعراق.
تركى-الفيصل (1)

رئيس المخابرات السعودية السابق: مقتل سليماني لن يوقف إيران

قال رئيس المخابرات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، "إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" أظهرت لطهران أنها لا تستطيع الإفلات من استفزازاتها، لكن الضربة لن تمنعها من مواصلة أجندتها". وأضاف تركي الفيصل وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن إخراج قاسم سليماني كان بالتأكيد خطوة مهمة للرد على الأقل على بعض طموحات إيران بعد أعمالها الاستفزازية للغاية في العام الماضي.
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