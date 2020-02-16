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نيفين جامع: إعداد استراتيجية شاملة لصناعة السيارات

تعكف وزارة الصناعة على تعديل قانون تفضيل المنتج المحلي لضمان التزام جهات اسناد المشروعات بمواد القانون وإتاحة الميزات التفضيلية للمصانع الوطنية
تحرير:أمل نبيل ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص
وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع
وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على ارض الواقع للتعرف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتةً الى ان الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية.
وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تستهدف ايضاً التوسع في انشاء المجمعات الصناعية والانتهاء من انشاء 13 مجمع صناعي بإجمالي 4500 مصنع بما يسهم في زيادة إنتاجية القطاع الصناعي وبصفة خاصة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل المباشرة  الى جانب جذب المزيد
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