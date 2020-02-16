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روسيا: إصابة اثنين في حادث طعن بكنيسة في موسكو

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م
روسيا
روسيا
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد، وقوع حادثة طعن بكنيسة في وسط موسكو مما أسفر عن إصابة شخصين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك -في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الشرطة اعتقلت الفاعل بعد مطاردته واتضح أنه من سكان منطقة ليبستيك ويبلغ من العمر 26 عاما".
وأضافت فولك أن المتهم اقتحم كنيسة سانت نيكولاس في وسط مدينة موسكو صباح اليوم وطعن اثنين بسكين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتجري الشرطة الروسية حاليا التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

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ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا بالصين إلى 1665 وفاة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 1665 وفاة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 142 شخصًا، في حين انخفض عدد المصابين.
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ضحايا كورونا في الصين: 1666 وفاة و68 ألف إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 2009 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و142 وفاة جديدة، أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 68 ألفا و584 حالة بالإضافة إلى 1666 وفاة حتى نهاية يوم أمس، مشيرة إلى أن حالات الوفيات المسجلة، أمس، جاءت بواقع 139 وفاة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) بوسط البلاد، و2 في سيتشوان، وواحدة في هونان، وأن 11 ألفا و272 مريضا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، و8 آلاف و228 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.
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مصافحة ملطخة بالدماء تضع رئيس وزراء كندا في مأزق

يبدو أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، ضرب بحادث الطائرة الأوكرانية في إيران الذي أودي بحياة 57 كنديا، خلال شهر يناير الماضي، عرض الحائط رغم اعتراف طهران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة دون قصد، والتي أسفر عنها مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، وتعرض رئيس الوزراء الكندي لسيل من الانتقادات نتيجة لظهوره وهو يصافح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحرارة، على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، التي عقدت أمس الجمعة وتم تداول الصور عبر وسائل الإعلام الإيرانية.
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وزير الطاقة الروسي: «التيار الشمالي-2» سيكتمل رغم جهود بعض الدول لإيقافه

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بعد تقدم جيش الأسد.. من يحدد مصير إدلب؟

لا يزال النظام السوري يواصل هجمات منتظمة على محافظة إدلب السورية ومحيطها، والتي تسيطر عليها المعارضة، والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، كما نتج عن تلك الهجمات تشريد عشرات الآلاف. وخلال الساعات الماضية، حقق النظام السوري مزيداً من التقدم على جبهات إدلب، وكشف المرصد السوري لحقوق الانسان أن قرى معدودة تتبقى لقوات النظام للسيطرة على طريق دمشق حلب الدولي المعروف بطريق M5 ، فبعد السيطرة الكاملة على سراقب، تبقى حوالي 15 بلدة ليصبح طريق دمشق – حلب الدولي تحت سيطرة الروس والنظام.
الشرطة التركية

وفاة أكثر من 180 روسيا عام 2019 بمنتجعات البحر المتوسط التركية

أعلن السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف أن أكثر من 150 مواطنا روسيا توفوا العام الماضي في منتجعات البحر المتوسط التركية ، بجانب 31 مواطنا آخر في منطقة إسطنبول. وقال يرخوف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: إنه على مدار الموسم السياحي الماضي في المنتجعات التركية بالبحر المتوسط لقي 154 شخصا من مواطنينا حتفهم، وتوفى 31 شخصاً في المنطقة القنصلية بإسطنبول، وجرى تنفيذ 68 عملية إجلاء طبي"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير السارة أقل قليلاً مما كانت عليه في عام 2018.
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الكرملين يتخذ إجراءات وقائية للصحفيين بسبب «كورونا»

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اتخاذ الكرملين إجراءات وقائية للصحفيين قبل أي اجتماعات رئاسية بسبب فيروس "كورونا الجديد". وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن الكرملين يتخذ أيضًا كافة الإجراءات اللازمة وفحص الصحفيين قبل حضورهم أي اجتماعات رئاسية للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرًا إلى أن هذه الفحوص مجرد "إجراءات احترازية".
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