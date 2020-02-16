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طيران اليابان: قد نخسر 1.23 مليار دولار بسبب كورونا

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م
كورونا
كورونا
رجحت منظمة الطيران المدني الدولي أن اليابان قد تخسر 1.29 مليار دولار من إيرادات السياحة في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام بسبب قيود الطيران الدولية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة أرجعت تقديرها إلى قلة نسبة عدد المسافرين الصينيين جواً ، كما أن مدينة ووهان بوسط الصين كانت في مركز تفشي المرض.
وأفادت المنظمة أن تايلاند تأتي بعد اليابان وقد تبلغ خسارتها 1.15 مليار دولار، كما أن حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية من وإلى البر الرئيسي للصين، وأن 50 شركة طيران أخرى قد قلصت العمليات الجوية ذات الصلة.تشير التوقعات الأولية للمنظمة إلى انخفاض في عدد المسافرين من 16.4 مليون إلى 19.6 مليون
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روسيا-والصين

روسيا: إصابة اثنين في حادث طعن بكنيسة في موسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد، وقوع حادثة طعن بكنيسة في وسط موسكو مما أسفر عن إصابة شخصين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك -في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الشرطة اعتقلت الفاعل بعد مطاردته واتضح أنه من سكان منطقة ليبستيك ويبلغ من العمر 26 عاما".
كورونا 7

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا بالصين إلى 1665 وفاة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 1665 وفاة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 142 شخصًا، في حين انخفض عدد المصابين.
كورونا

ضحايا كورونا في الصين: 1666 وفاة و68 ألف إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 2009 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و142 وفاة جديدة، أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 68 ألفا و584 حالة بالإضافة إلى 1666 وفاة حتى نهاية يوم أمس، مشيرة إلى أن حالات الوفيات المسجلة، أمس، جاءت بواقع 139 وفاة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) بوسط البلاد، و2 في سيتشوان، وواحدة في هونان، وأن 11 ألفا و272 مريضا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، و8 آلاف و228 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.
ظريف وترود

مصافحة ملطخة بالدماء تضع رئيس وزراء كندا في مأزق

يبدو أن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، ضرب بحادث الطائرة الأوكرانية في إيران الذي أودي بحياة 57 كنديا، خلال شهر يناير الماضي، عرض الحائط رغم اعتراف طهران بمسؤوليتها عن إسقاط الطائرة دون قصد، والتي أسفر عنها مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، وتعرض رئيس الوزراء الكندي لسيل من الانتقادات نتيجة لظهوره وهو يصافح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحرارة، على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن، التي عقدت أمس الجمعة وتم تداول الصور عبر وسائل الإعلام الإيرانية.
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ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا بالصين إلى 1665 وفاة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 1665 وفاة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 142 شخصًا، في حين انخفض عدد المصابين.
كورونا

اليابان تعلن أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أعلنت فيتنام، اليوم، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
فيروس-كورونا (3)

وفيات فيروس كورونا في الصين تتجاوز 560 حالة

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إنه تم اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية قيد الحجر الصحي في ميناء ياباني، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 563 شخصا مع ظهور نحو 3 آلاف حالة إصابة جديدة. وسيظل نحو 3700 شخص على متن السفينة دايموند برنسيس التي تديرها شركة كارنيفال السياحية قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل، وتأكدت إصابة 20 منهم بالفيروس فيما لا تزال الفحوص مستمرة، وسجلت اليابان 45 حالة إصابة حتى الآن.
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«بسبب كورونا».. إيران تُعلق الرحلات الجوية إلى الصين

علقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلادن إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، أن المتخصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين، وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على «تويتر»: إن وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول باتت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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