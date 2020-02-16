طيران اليابان: قد نخسر 1.23 مليار دولار بسبب كورونا

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م

كورونا

رجحت منظمة الطيران المدني الدولي أن اليابان قد تخسر 1.29 مليار دولار من إيرادات السياحة في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام بسبب قيود الطيران الدولية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة أرجعت تقديرها إلى قلة نسبة عدد المسافرين الصينيين جواً ، كما أن مدينة ووهان بوسط الصين كانت في مركز تفشي المرض.

وأفادت المنظمة أن تايلاند تأتي بعد اليابان وقد تبلغ خسارتها 1.15 مليار دولار، كما أن حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية من وإلى البر الرئيسي للصين، وأن 50 شركة طيران أخرى قد قلصت العمليات الجوية ذات الصلة.تشير التوقعات الأولية للمنظمة إلى انخفاض في عدد المسافرين من 16.4 مليون إلى 19.6 مليون