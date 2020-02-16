سي إن إن: 46 أمريكيًا مصابا بكورونا على متن السفينة المحتجزة

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م

سفينة دايموند برنسيس المحتجزة في اليابان

أعلنت الصحة الأمريكية، اليوم الأحد، عن وجود 46 أمريكيا مصابا بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الخاضعة لحجر صحي قبالة ميناء "يوكوهاما" الياباني. وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن المصابين ليسوا حالات إصابة جديدة، ولكنهم ضمن حالات الإصابة التي توجد على متن السفينة ومصابة بالفيروس، ممن يحملون الجنسية الأمريكية.

كانت السفارة الأمريكية في طوكيو، أوضحت أمس، أن أي مواطن أمريكي مصاب بفيروس كورونا المستجد أو من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس لن يتمكن من صعود الطائرة المستأجرة التي سترسلها الحكومة الأمريكية اليوم لإجلاء الرعايا الأمريكيين الموجودين على متن سفينة "دايموند برينسس"، وسيتعين عليه البقاء في المستشفيات

كانت السفارة الأمريكية في طوكيو، أوضحت أمس، أن أي مواطن أمريكي مصاب بفيروس كورونا المستجد أو من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس لن يتمكن من صعود الطائرة المستأجرة التي سترسلها الحكومة الأمريكية اليوم لإجلاء الرعايا الأمريكيين الموجودين على متن سفينة "دايموند برينسس"، وسيتعين عليه البقاء في المستشفيات اليابانية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.





