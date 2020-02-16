وزيرة الصحة: لن نمنع الوافدين من الصين لزيارة مصر

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م

هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس هناك نية لمنع الوافدين من الصين من دخول مصر، إذ أن منظمة الصحة العالمية لم توص بهذا الأمر، مضيفة أن الحالة الوحيدة المكتشف حملها للفيروس في مصر مستقرة، وأن فيروس كورنا موطنه الصين وليس مصر، فبالتالي ليس هناك داع للقلق، خاصة أن الدولة المصرية اتخذت جميع احتياطاتها للتصدي لأي حالة، جاء ذلك في تصريحات صحفية لها على هامش إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، صباح اليوم الأحد، بحي الأسمرات 2.

وانطلقت الحملة للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر من عمر يوم حتى 5 سنوات،ـ وذلك بالمجان وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، ويتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع المحافظات وتستهدف 16.5 مليون طفل تقريبا، والتطعيم في الريف سيتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال