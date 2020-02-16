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شكري: التصدي لنقل الإرهابيين حل الأزمة الليبية

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي يتابع تنفيذ مخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، استمرارا لمشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال مداخلته بالاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثل في الحرص? ? الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق ? ?لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي.
واتصالا بمتابعة تنفيذ مخرجات قمة مؤتمر برلين، رحب وزير الخارجية بعقد اجتماعات اللجنة الأمنية بجنيف بصيغة (5+5)، مشيرا إلى أهمية البناء على نتائج الاجتماعات التي احتضنتها القاهرة للعسكريين الليبيين من مختلف المناطق، مؤكدا على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمسار محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في ليبيا
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مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: تطوير ميدان التحرير نقلة حضارية

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجولة فى ميدان التحرير، عقب زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال تطوير الميدان. وخلال الجولة، استمع مدبولي إلى شرح من وزير الإسكان، الذي أوضح أن مشروع تطوير ميدان التحرير يسير على قدم وساق، من خلال 3 فرق عمل على مدار الـ24 ساعة تنفذ أعمال تطوير الميدان، وذلك تحت إشراف وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، والثقافة، ومحافظة القاهرة، وعدد من المكاتب الاستشارية، مؤكدا أن نسبة إنجاز أعمال المشروع وصلت إلى 90%.
هالة- زايد

وزيرة الصحة: لن نمنع الوافدين من الصين لزيارة مصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس هناك نية لمنع الوافدين من الصين من دخول مصر، إذ أن منظمة الصحة العالمية لم توص بهذا الأمر، مضيفة أن الحالة الوحيدة المكتشف حملها للفيروس في مصر مستقرة، وأن فيروس كورنا موطنه الصين وليس مصر، فبالتالي ليس هناك داع للقلق، خاصة أن الدولة المصرية اتخذت جميع احتياطاتها للتصدي لأي حالة، جاء ذلك في تصريحات صحفية لها على هامش إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، صباح اليوم الأحد، بحي الأسمرات 2.
رانيا- المشاط

المشاط تمثل مصر في منتدى المرأة العالمي بحضور87 دولة

توجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، إلى مدينة دبي لتمثيل مصر في فعاليات الدورة الثانية لمنتدى المرأة العالمي 2020، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بحضور ممثلين عن 87 دولة. ويناقش المنتدى، السياسات والمبادرات التي تعزز التأثير الإيجابي للمرأة في جميع المجالات، وسبل زيادة مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة في قطاع ريادة الأعمال، من خلال 60 جلسة نقاشية، يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول عالمي أبرزهم إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكى، وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي.
وحدة سكنية اقتصادية

طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بنظام مبادرة البنك المركزي

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، على قبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز، بالإضافة إلى الأقساط ربع السنوية، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية، ولم يسحبوا مبلغ مقدم جدية الحجز، وذلك بداية من تاريخه، تيسيرا على المواطنين المتقدمين الذين أثبتوا جدية فى التعامل من خلال سداد جميع المستحقات المالية المطلوبة، وتحقيقا لمصلحتهم، وإتاحة الفرصة لهم لتسجيل طلباتهم على النظام الآلى للصندوق إلكترونيا.?
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سامح-شكري (1)

شكري يستعرض رؤية مصر للتحديات بمنطقة شمال شرق إفريقيا

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، في الجلسة النقاشية حول الأمن الإقليمي بمنطقة شمال شرق إفريقيا، وذلك في إطار أعمال الدورة 56 لمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد بمدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد في مداخلاته خلال الجلسة على ما تواجهه منطقة شمال شرق إفريقيا من تحديات ارتباطا بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى.
سامح-شكرى

وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الألماني

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مستشار الأمن القومي الألماني "يان هاكر، على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن شكري أكد خلال اللقاء على الأولوية التي توليها مصر لدفع علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين، منوها بأهمية مواصلة التنسيق حول مختلف القضايا والملفات التي تهم البلدين. وأضاف حافظ أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى حول سبل حلحلة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا، وسُبل الدفع بحل سياسي شامل هناك.
سامح-شكرى (3)

شكري يستهل زيارته إلى ميونخ بلقاء وزير خارجية هولندا

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، ستيف بلوك وزير خارجية هولندا، وذلك في مستهل زيارته الحالية للمدينة الألمانية ميونخ للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أشاد في بداية اللقاء بالعلاقات المتشعبة والممتدة بين البلدين، منوها بأهمية العمل على زيادة الاستثمارات الهولندية في مصر في القطاعات المختلفة، ومعربا عن التطلع لاستمرار التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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شكري: نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، في تصريحات له، اليوم السبت، في أثناء تواجده في العاصمة الأمريكية واشنطن: "إننا نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان" وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت يومي 12 و13 فبراير الجاري بواشنطن، مضيفا أن المفاوضات انتهت وخلال الأسبوع المقبل، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائي، ليعرض على الحكومات ورؤساء الدول لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.
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