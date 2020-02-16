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أول نزال مصارعة نسائي على لقب «سماك داون» في السعودية

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م
مصارعة نسائية
مصارعة نسائية
ذكرت العديد من المواقع الخاصة بأخبار المصارعة، أن شركة "WWE" الأمريكية، ستقيم أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" للسيدات، وذلك في عرض "سوبر شوداون"، المقام الخميس 27 فبراير الجاري، حسبما ذكرت "سبوتنيك".
وسيقام في البداية في عرض "سماك داون" الأسبوع المقبل، بين كارميلا ونايومي، على أن الفائزة فيهما ستواجه بايلي، الحاملة للقب البطولة لتحديد بطلة "سماك داون" للسيدات لعام 2020 في عرض"سوبر شو داون" السعودية، بحسل موقع "ريسلينغ دوت كوم". وأقيم في حلقة "سماك داون"، الخميس الماضي، نزال بين بايلي وكارميلا على
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العراق

الأمن العراقى يعتقل 3 إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار

اعتقلت السلطات العراقية، اليوم الأحد، 3 إرهابيين من محافظتي الأنبار وكركوك الواقعتين في شمال وغرب البلاد. وذكرت خلية الإعلام الحربي العراقي، في بيان لها، بأن قوات مكافحة الإرهاب شنت عمليات لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق البغدادي أسفرت عن اعتقال 3 مطلوبين في غرب الأنبار ومخيمات ليلان في محافظة كركوك شمال البلاد، وفقا لـ"السومرية نيوز".
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

رسميا.. الفخفاخ يُعلن تشكيل الحكومة التونسية

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، إذ ضم التشكيل: «ثريا الجريبي الخميري، وزيرة للعدل، و هشام المشيشي، وزيرًا للداخلية، نور الدين الري، وزيرًا للخارجية، وغازي الشواشي وزيرا لأملاك الدولة، وعماد الحمامي، وزيرًا للنقل، وأنور معروف، وزيرًا للشؤون المحلية، ومنحب مرزوق وزيرًا للطاقة، ومحمد علي التومي وزيرًا للسياحة، وتولى محمد المسيليتني وزارة التجارة، والبيئة لشكري بلحسن، ولبنى الجريبي للاتصال، ومنصف السلستي للإسكان، أسامة الخريجي وزيرً الفلاحة، وصالح بن يوسف وزيرًا للصناعة.
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

حركة النهضة التونسية تعلن انسحابها من تشكيلة الحكومة

أعلنت حركة النهضة، اليوم السبت، انسحابها من تركيبة الحكومة التونسية المقترحة، التي كُلف إلياس الفخفاخ بتشكيلها، إذ قالت النهضة: «تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقترحة وعدم منحها الثقة في مجلس النواب»، مضيفه: «أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا فإن حركة النهضة تعلن إنسحابها من التشكيلة المقترحة ولا تمنحها الثقة». وكان بيان الرئاسة التونسية أفاد مساء أمس، بإرجاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية، إلى اليوم، قائلة: «استقبل قيس سعيد مساء أمس بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ»، وفقًا لسكاي نيوز.
استيراد -التوك- توك

السعودية تقرر حظر استيراد «التوك توك»

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن حظر استيراد «التوك توك»، عقب اعتمادها لوائح وأنظمة المواصفات الفنية للدراجات الآلية وتحديث لائحة علامة الجودة، إذ يشمل قرار الحظر، الدراجات الآلية ثلاثية العجلات المستخدمة في نقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، بالإضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من «125» مل أو ما يكافؤها من دراجات كهربائية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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استيراد -التوك- توك

السعودية تقرر حظر استيراد «التوك توك»

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن حظر استيراد «التوك توك»، عقب اعتمادها لوائح وأنظمة المواصفات الفنية للدراجات الآلية وتحديث لائحة علامة الجودة، إذ يشمل قرار الحظر، الدراجات الآلية ثلاثية العجلات المستخدمة في نقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، بالإضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من «125» مل أو ما يكافؤها من دراجات كهربائية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
جمال-خاشقجي (1)

عادل الجبير: قتل جمال خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن قتل الصحفي جمال خاشقجي ،في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث، مضيفًا في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: «قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا ولم يكن مخولا ولم يكن ينبغي أن يحصل، أجرينا تحقيقا، وهذه حالة غير مسبوقة»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وقالت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق، إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي في إسطنبول في أكتوبر من العام الماضي.
نبيلة-مكرم (2)

السلطات السعودية تحتجز عائلة مصرية خلال العمرة

تجرى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالات مع السفارة والقنصلية المصرية بالسعودية، في قضية توقيف مواطن مصري ونجليه إثر مشادة مع الأمن السعودي، يأتي ذلك، بعدما تلقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، عددا من الاتصالات تنقل طلب التدخل لمساندة أسرة مصرية مكونة من أب وأم وشابين، كانت تؤدي مناسك العمرة في السعودية، وتم التحفظ على الأب والشابين خلال إنهاء إجراءات السفر على إثر مشادة مع عنصر أمني سعودي لدى عودة الأسرة من المناسك.
الحجر- الصحي (1)

الصحة تنفي إصابة مواطن بـ«كورونا» في الغربية

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر خالية تماما من أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة أو اشتباه حتى الآن بكافة محافظات الجمهورية، نافيا ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مشتبه بها في محافظة الغربية، وهو ما نفاه أيضا الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بالمديرية، مشيرا إلى أن الحالة المحتجزة في مستشفى حميات طنطا يشتبه في إصابتها بمرض "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية"، وليس فيروس كورونا المستجد.
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