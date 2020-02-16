أول نزال مصارعة نسائي على لقب «سماك داون» في السعودية

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٩ م

مصارعة نسائية

ذكرت العديد من المواقع الخاصة بأخبار المصارعة، أن شركة "WWE" الأمريكية، ستقيم أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" للسيدات، وذلك في عرض "سوبر شوداون"، المقام الخميس 27 فبراير الجاري، حسبما ذكرت "سبوتنيك".

وسيقام في البداية في عرض "سماك داون" الأسبوع المقبل، بين كارميلا ونايومي، على أن الفائزة فيهما ستواجه بايلي، الحاملة للقب البطولة لتحديد بطلة "سماك داون" للسيدات لعام 2020 في عرض"سوبر شو داون" السعودية، بحسل موقع "ريسلينغ دوت كوم". وأقيم في حلقة "سماك داون"، الخميس الماضي، نزال بين بايلي وكارميلا على