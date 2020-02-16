مرتضى: كنت أتوقع تواجد «الجنايني» لاستقبال الزمالك

تحرير:محمد جمال ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م

مرتضى منصور

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن استقباله لبعثة الفارس الأبيض العائدة بلقب كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعنية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هنا ولكن ذلك لم يحدث، حيث استقبل البعثة أشرف صبحي وزير الرياضة. وقال مرتضى منصور: "كنت أنتظر تواجد عمرو الجنايني في مطار القاهرة من أجل استقبال بعثة الزمالك ولكن ذلك لم يحدث، الجنايني لم يتواجد في أي مناسبة مع الزمالك، بينما ذهب مرتين للأهلي".

وتحدث رئيس الزمالك عن الفوز على الترجي قائلا: "كنت أشعر بأننا سننتصر أمام الترجي ولذلك صممت على عودة البعثة لـ مصر أولا، وليس السفر للإمارات لكي يرى كل اللاعبين فرحة الجماهير أمامهم". ووجه مرتضى منصور رسالة شكر خاصة لجماهير الزمالك، قائلا: "جمهور الزمالك في الوطن العربي وإفريقيا أكثر جدا من جماهير