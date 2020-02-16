رياضة

مرتضى: كنت أتوقع تواجد «الجنايني» لاستقبال الزمالك

تحرير:محمد جمال ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن استقباله لبعثة الفارس الأبيض العائدة بلقب كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعنية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هنا ولكن ذلك لم يحدث، حيث استقبل البعثة أشرف صبحي وزير الرياضة. وقال مرتضى منصور: "كنت أنتظر تواجد عمرو الجنايني في مطار القاهرة من أجل استقبال بعثة الزمالك ولكن ذلك لم يحدث، الجنايني لم يتواجد في أي مناسبة مع الزمالك، بينما ذهب مرتين للأهلي".
وتحدث رئيس الزمالك عن الفوز على الترجي قائلا: "كنت أشعر بأننا سننتصر أمام الترجي ولذلك صممت على عودة البعثة لـ مصر أولا، وليس السفر للإمارات لكي يرى كل اللاعبين فرحة الجماهير أمامهم". ووجه مرتضى منصور رسالة شكر خاصة لجماهير الزمالك، قائلا: "جمهور الزمالك في الوطن العربي وإفريقيا أكثر جدا من جماهير
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور: لا للتهويل أو التهوين من الترجي

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن فريقه عليه عدم التهوين أو التهويل من الترجي التونسي، قبل ساعات من مواجهتهما في السوبر الإفريقي، حيث قال مرتضى عبر قناة ناديه: "نواجه بطل إفريقيا في العامين الماضيين، ولديه 4 ألقاب دوري أبطال، لكن لا نريد التهويل أو التهوين منه". وأردف: "حتى من يكرهني عليه تمني فوز الفريق. هناك البعض الذين يدعون الانتماء للزمالك يتمنون خسارتنا للسوبر، لكن أنا رئيس مجلس إدارة قد أرحل في أي يوم، عليكم الدعاء للفريق كي يفوز، وأقول للاعبين، أنتم لا تمثلون الزمالك، أنتم تمثلون مصر. اشتريت 10 آلاف علما مصريا وأرسلتهم إلى قطر".
فريق- الزمالك

الزمالك بالزي التقليدي أمام الترجي في السوبر

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر الأفريقي عن ارتداء الزمالك "بطل الكونفيدرالية" زيه الأبيض التقليدي أمام نظيره الترجي التونسي "حامل لقب دوري الأبطال" في المباراة التي ستقام مساء غد الجمعة على ملعب ثانب بن جاسم بنادي الغرافة. وحضر الاجتماع أيمن حافظ المنسق العام لفريق ومنتصر الرملاوي إداري الفريق ومراقب المباراه ومسئولي اللجنة المنظمة، كما تقرر ارتداء حارس الزمالك الطاقم الأخضر، بينما يرتدي الترجي التونسي الطاقم الأحمر وحارسه الزي الأزرق.
الترجي

الترجي: واثقون من الفوز بالسوبر الإفريقي

قال المعز بن شريفية، حارس مرمى فريق الترجي التونسي، أن فريقه قادر على تحقيق لقب السوبر الإفريقي، والذي يخوصه أمام االزمالك، في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنه سيكون هدية لجماهير فريقه في عيد الحب، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة، Foot24 التونسية، قائلًا: "لا يوجد أفضل من لقب السوبر الإفريقي لنهديه لجماهيرنا في يوم عيد الحب، نريد أن ندخل الفرحة على كل الجماهير التونسية وعائلاتنا ومشجعي الترجي، لذلك نحن في حالة تركيز كبيرة للفوز بلقب السوبر الإفريقي وإسعاد الجماهير".
مرتضى منصور (1) (1)

تعرف على رسائل مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السوبر

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ثلاثة رسائل للاعبي الفريق قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، علمًأ بأن الفريق الأبيض حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، سيواجه فريق الترجي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل لتحديد بطل السوبر الإفريقي. وقال رئيس القلعة البيضاء للاعبي الزمالك من خلال فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب، إنه يوجه رسائل للاعبين قبل هذه المباراة الهامة، مضيفًا: "أنتم مسافرون إلى دولة مُعادية، لذلك لا تستجيبوا لأي استفزازات هناك وأن يكون التركيز فقط في الملعب".
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