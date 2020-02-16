رئيس الوزراء: تطوير ميدان التحرير نقلة حضارية
١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجولة فى ميدان التحرير، عقب زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال تطوير الميدان. وخلال الجولة، استمع مدبولي إلى شرح من وزير الإسكان، الذي أوضح أن مشروع تطوير ميدان التحرير يسير على قدم وساق، من خلال 3 فرق عمل على مدار الـ24 ساعة تنفذ أعمال تطوير الميدان، وذلك تحت إشراف وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، والثقافة، ومحافظة القاهرة، وعدد من المكاتب الاستشارية، مؤكدا أن نسبة إنجاز أعمال المشروع وصلت إلى 90%.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب أنه تم وضع مخطط لأعمال تطوير ميدان التحرير، وتقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق (صينية الميدان، عمر مكرم، المتحف المصري، المجمع، وزارة الخارجية القديمة، جراج التحرير)، بمساحة تصل إلى 45 ألف متر مسطح، مشيرا إلى أنه تم إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودا في
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب أنه تم وضع مخطط لأعمال تطوير ميدان التحرير، وتقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق (صينية الميدان، عمر مكرم، المتحف المصري، المجمع، وزارة الخارجية القديمة، جراج التحرير)، بمساحة تصل إلى 45 ألف متر مسطح، مشيرا إلى أنه تم إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودا في وسط الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلى منسوب محطة مترو ـنفاق السادات، بهدف إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة التي يصل طولها إلى 19 مترا، ووزنها إلى 100 طن، وقام المجلس الاعلى للآثار بترميمها، وتم تركيبها بالفعل.
وأشار إلى أن أعمال التطوير تضمنت أيضا إقامة 4 قواعد لتماثيل فرعونية مقرر أن تحيط بالمسلة، بحيث تكون مواجهة للقادم من المحاور الرئيسية الى ميدان التحرير بالإضافة إلى عمل نافورة مياه وكذلك ما يتعلق بأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام، مضيفا أن مشروع التطوير يشمل تنفيذ 10 كمرات بطول 16 مترا وارتفاع يتراوح من 2.3 متر إلى 3.6 متر، وكذا عمل مشايات بطول 21 ألف متر طولي، مكونة من بلاطات خرسانية ممشطة وعلى جانبيها زراعة ونخيل وعمل أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية، بالإضافة إلى تركيب انترلوك للأرصفة وأعمال دهانات الأسوار وأعمدة الإنارة وإشارات المرور، فضلا عن عمل نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون، وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالي ينسجم مع الطابع الفرعوني وأعمال التطوير بالميدان.
وفي ختام الجولة، أشاد رئيس الوزراء بما يتم من أعمال لتطوير ميدان التحرير، الذي يعد أحد أهم الميادين المصرية وأشهرها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من أعمال التطوير، التي ستكون نقلة حضارية للميدان، مجددا التأكيد على اهتمام الدولة بتنفيذ العديد من مشاريع التطوير التى يتم تنفيذها على مستوى محافظة القاهرة، سعيا لإعادة إحياء وتطوير عدد من المناطق التاريخية والأثرية، بما يسهم في استعادة مدينة القاهرة لسابق عصرها، ويزيد من حركة السياحة الواردة لها.