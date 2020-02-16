رئيس الوزراء: تطوير ميدان التحرير نقلة حضارية

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجولة فى ميدان التحرير، عقب زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال تطوير الميدان. وخلال الجولة، استمع مدبولي إلى شرح من وزير الإسكان، الذي أوضح أن مشروع تطوير ميدان التحرير يسير على قدم وساق، من خلال 3 فرق عمل على مدار الـ24 ساعة تنفذ أعمال تطوير الميدان، وذلك تحت إشراف وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، والثقافة، ومحافظة القاهرة، وعدد من المكاتب الاستشارية، مؤكدا أن نسبة إنجاز أعمال المشروع وصلت إلى 90%.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب أنه تم وضع مخطط لأعمال تطوير ميدان التحرير، وتقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق (صينية الميدان، عمر مكرم، المتحف المصري، المجمع، وزارة الخارجية القديمة، جراج التحرير)، بمساحة تصل إلى 45 ألف متر مسطح، مشيرا إلى أنه تم إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودا في