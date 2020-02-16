رياضة

أستون فيلا في مهمة صعبة أمام توتنهام في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م
أستون فيلا
أستون فيلا
يستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب فيلا بارك، والتي تأتي ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 "البريميرليج"، تنطلق مباراة أستون فيلا ضد توتنهام. ويسعى الفلاينز لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والهروب من منطقة الهبوط، هام هوتسبير في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد.
وفي حال حقق الفلاينز الفوز اليوم، فسيصبح أستون فيلا ثاني فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي، الذي يحقق الانتصار في كل أيام الأسبوع في موسم واحد، بعد توتنهام في موسم 1986- 1987. في المقابل، يرغب السبيرز في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط، في محاولة منه للمنافسة على المربع الذهبي، المؤهل لبطولة دوري
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23 لاعبًا في قائمة منتخب الشباب استعدادًا لـ«كأس العرب»

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ليفربول يكشف عن دور الفريق العلمي في تعاقده مع صلاح؟

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إريكسن: ديربي الغضب مبهر.. والجماهير أعدت عرضا ضخما

أبدى الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم إنتر ميلان، سعادته عقب فوز فريقه بديربي الغضب على حساب ميلان، بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت". وقال نجم إنتر ميلان: "لقد كانت تجربة رائعة، الشوط الأول كان حزينًا لنا، لكن الفوز بهذا الشكل من خلال ريمونتادا مميزة جدًا، كان بإمكاني مغادرة الملعب بابتسامة كبيرة على وجهي، والجماهير أعدت عرضًا ضخمًا في المدرجات استغرق الملعب بالكامل، وهذه الأجواء لا تحدث في الدوري الإنجليزي، وجزء من ذلك يرجع لعدم السماح لهم بذلك".
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