أستون فيلا في مهمة صعبة أمام توتنهام في البريميرليج

تحرير:محمد جمال ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م

أستون فيلا

يستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب فيلا بارك، والتي تأتي ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 "البريميرليج"، تنطلق مباراة أستون فيلا ضد توتنهام. ويسعى الفلاينز لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والهروب من منطقة الهبوط، هام هوتسبير في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد.

وفي حال حقق الفلاينز الفوز اليوم، فسيصبح أستون فيلا ثاني فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي، الذي يحقق الانتصار في كل أيام الأسبوع في موسم واحد، بعد توتنهام في موسم 1986- 1987. في المقابل، يرغب السبيرز في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط، في محاولة منه للمنافسة على المربع الذهبي، المؤهل لبطولة دوري