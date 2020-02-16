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معيط: الإقرار الإلكتروني نجح في كشف التهرب الضريبي

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١١ م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي. وأضاف الوزير في بيان له اليوم، الأحد، أنه تم الكشفت على عينة عشوائية شملت 216 حالة، تبين أن 50 منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارا صفريا. وبحسب الوزير فإن المنظومة الإلكترونية سجلت أن القيمة الضريبية المستحقة لأحد الممولين سجلت 800 ألف وبالفحص تبين أنها 18 مليون جنيه. وأضاف معيط، أن هناك 16 معيارا يتم على أساسها تحديد القائمة "عالية المخاطر" من الممولين.
وأوضح وزير المالية، أنه بالفحص الضريبي تبين أن 50 ممن تم إدراجهم في هذه القائمة متهربين ضريبيا، و25 من القائمة "متوسطة المخاطر" متهربين ضريبيًا، و10% من القائمة "منخفضة المخاطر" متهربين ضريبيا.وقال معيط، إننا مستمرون في منظومة الميكنة التي تمكننا من تخطي مشكلة التقديرات الشخصية أو الجزافية، موضحا أن
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