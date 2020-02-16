23 لاعبًا في قائمة منتخب الشباب استعدادًا لـ«كأس العرب»

تحرير:إسلام الشاذلي ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م

منتخب الشباب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 19 سنة، مواليد 2001، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادًا لبطولة كأس العرب التي ستقام بالسعودية، التي تبدأ من يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020. ويستعد منتخب الشباب لتصفيات الأمم الإفريقية التي ستقام بموريتانيا 2021 والمؤهلة لكأس العالم للشباب.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب 23 لاعبا على النحو التالي: 6 لاعبين من النادي الأهلي: حمزة علاء والعربي بدر ومحمد أشرف وأحمد نبيل ومحمود صابر وأحمد سيد. 4 من الزمالك وهم السيد محمد وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد ومحمد طارق. لاعبان من النجوم وهما محمود صابر ومحمود جهاد. ولاعبان من الاتحاد السكندري

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب 23 لاعبا على النحو التالي:



6 لاعبين من النادي الأهلي: حمزة علاء والعربي بدر ومحمد أشرف وأحمد نبيل ومحمود صابر وأحمد سيد.



4 من الزمالك وهم السيد محمد وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد ومحمد طارق.



لاعبان من النجوم وهما محمود صابر ومحمود جهاد.



ولاعبان من الاتحاد السكندري وهما فارس السيد وعبد الغني محمد.



لاعب واحد من كل من:

يحيى زكريا من مصر المقاصة، إبراهيم عادل من بيراميدز، ومحمد شحاتة من طلائع الجيش، حازم هاني من المنصورة، نادي حسن من الأوليمبي، وحسام حسن من غزل المحلة، عبد الرحمن عشري من إنبي، وعبد الله محمد فتحي مهاجم وادي دجلة، والمحترف في نادي خورفكان الإماراتي أحمد عبدالعظيم.