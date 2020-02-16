الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه ويفقد 5 قروش

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٢ م

سعر الدولار اليوم

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء نحو 5 قروش من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع 7 قروش ليسجل أيضا نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.

وتراجع سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء. كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران، وبنك عودة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار