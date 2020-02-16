نائب: استاد القاهرة أصبح دار مناسبات

تحرير:أحمد جاد ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م

النائب محمد فؤاد - صورة أرشيفية

تقدم النائب محمد فؤاد، اليوم الأحد، طلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن حفل عيد الحب الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي، موضحا أنه تقدم بطلب إحاطة، في يناير الماضي، بشأن أزمة عدم السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب، والذي ألقى الضوء على عدم السماح للجماهير المصرية بالعودة مرة أخرى إلى المدرجات، وسبق وأن تم التقدم بطلب في يناير 2017، وتمت مناقشته فى حضور وزير الشباب والرياضة الأسبق، وفى 18 يناير 2017 تم التقدم بتوصية لعودة الجماهير للملاعب مرة أخرى.

وأضاف فؤاد أنه على الرغم من النجاح الكبير لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والعديد من المباريات الدولية التي تمت على الأراضى المصرية، ما زالت أزمة الجماهير عالقة، متابعا: "على الرغم من كافة هذه المؤشرات الإيجابية سواء تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، أو عدد من المباريات الدولية، إلا أننا نختلق