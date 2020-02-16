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نائب: استاد القاهرة أصبح دار مناسبات

تحرير:أحمد جاد ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م
النائب محمد فؤاد - صورة أرشيفية
النائب محمد فؤاد - صورة أرشيفية
تقدم النائب محمد فؤاد، اليوم الأحد، طلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن حفل عيد الحب الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي، موضحا أنه تقدم بطلب إحاطة، في يناير الماضي، بشأن أزمة عدم السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب، والذي ألقى الضوء على عدم السماح للجماهير المصرية بالعودة مرة أخرى إلى المدرجات، وسبق وأن تم التقدم بطلب في يناير 2017، وتمت مناقشته فى حضور وزير الشباب والرياضة الأسبق، وفى 18 يناير 2017 تم التقدم بتوصية لعودة الجماهير للملاعب مرة أخرى.
وأضاف فؤاد أنه على الرغم من النجاح الكبير لتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والعديد من المباريات الدولية التي تمت على الأراضى المصرية، ما زالت أزمة الجماهير عالقة، متابعا: "على الرغم من كافة هذه المؤشرات الإيجابية سواء تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، أو عدد من المباريات الدولية، إلا أننا نختلق
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الجنازة العسكرية (6)

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، التي أقيمت اليوم الأحد، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامي القادة.
سامح-شكرى (1)

شكري يبحث العلاقات الثنائية مع نطيره الدنماركي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، ييبى كوفود وزير خارجية الدنمارك، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إذ تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أشاد خلال اللقاء باستمرار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معربا عن التقدير كذلك لمستوى التنسيق القائم بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
الحملة-القومية-للتطعيم (2)

تطعيم 871 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، والتى تستمر خلال الفترة والتي تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 4 أيام حتى 19 فبراير من الثامنة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر للأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وتستهدف تطعيم 871 ألف و330 طفل، بعدد 1952 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة. وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، إن عدد الفرق المتحركة تبلغ 1183 والثابتة 769 تتواجد بجميع منافذ ووحدات الصحة بالإسكندرية وفى الأسواق وأماكن التجمعات المختلفة من بيت إلى بيت.
سامح-شكرى

شكري يلتقي نظيره الكويتي على هامش «ميونخ للأمن»

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره الكويتي بتولي منصب وزير الخارجية، معربا عن تمنياته بالتوفيق في مهمته الحالية، مؤكدا على عمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، وعلى تقدير مصر للأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ودوره الهام في دفع مسيرة العلاقات الثنائية.
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محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

شاكر: تخفيض الكهرباء للمصانع يكلفنا 10 مليارات جنيه

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع تقريبا 10 قروش للكيلو وات يكلف قطاع الكهرباء قرابة من 6 إلى 10 مليارات جنيه، ما يدفع الوزارة التحرك في حدود ضيقة لتحقيق مطالب رجال الصناعة، قائلا: "لا يزال الاستهلاك المنزلي أكثر من الصناعي في مصر، وهو عكس ما هو متعارف عليه في العالم كله، فالاستهلاك المنزلي في العالم 20% والصناعة 50%، وكلما يزيد استهلاك الصناعة كلما يقل الدعم الموجه للاستهلاك المنزلي لأن نسبتهم ستقل"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الأحد.
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وزير الكهرباء: استراتيجية جديدة لتقليل نسبة الأعطال

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن هناك خطة واستراتيجية جديدة تقوم بها الوزارة من اجل العمل على رفع الكفاءة وكذلك تقليل نسبة الأعطال، مضيفا أنه تم ضخ استثمارات كبيرة جدا معظمها بقروض دولية لا بد من تسديدها في موعدها، وطبقا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه يتم سداد كافة المستحقات الدولية أو المحلية في موعدها، لأن الرئيس شدد على هذا الأمر ويستدعيني قبل اي قرض ويعرف كيفية السداد في الموعد المحدد، وهي تعليمات واضحة بالالتزام بالسداد وفي مواعيدها، كاشفا أن الوزارة تورد لوازرة البترول ما يقرب من 2 مليار جنيه شهريا.
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وزير الكهرباء: لينا عند مؤسسات الدولة 57 مليار جنيه

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن اجمالي المبالغ التي تحق لوزارة الكهرباء لدى شركات ومؤسسات مختلفة بالدولة المصرية تبلغ 57 مليار جنيه، طبقا لآخر إحصائية، لافتا إلى أنه يتم العمل كحكومة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية على تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة، ومن أجل ذلك كانت الطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتي مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الإنتاج أضعافا كثيرة، والعمل على أن يكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية على أرض مصر، وبحيث يكون لكل قرية مدخلين ومصدرين للتغذية.
مجلس-النواب (1)

نائب: القطاع المصرفي أساسي في النهوض بالصناعة

أشاد النائب طارق متولي، بمبادرات البنك المركزي الأخيرة والتي وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط، مضيفا أن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية وأن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورا هاما في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، وأن القطاع المصرفي أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات السوق الداخلية.
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