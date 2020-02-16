«كريستيانو العرب» يقود هجوم الفراعنة في كأس السعودية
تحرير:إسلام الشاذلي
١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م
عبد الله بحر
دخل اللاعب عبد الله بحر، الملقب بـ"كريستيانو العرب"، لاعب فريق وادي دجلة، اهتمامات الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، وتم اختياره ضمن قائمة المنتخب، في ظل تألقه وتقديمه مستوى مميزًا خلال الفترة السابقة.
وخضع اللاعب لفترة تجهيز بدنية وفنية لقيادة هجوم الفراعنة أمام منتخب الجزائر، والمقرر إقامتها يوم 18 فبراير الجاري، على استاد الأمير محمد بن سلمان بمدينة الدمام، في كأس العرب التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
ويُعد اللاعب أحد العناصر الأساسية وهدافي المنتخب الوطني للشباب، وهداف فريق وادي
وخضع اللاعب لفترة تجهيز بدنية وفنية لقيادة هجوم الفراعنة أمام منتخب الجزائر، والمقرر إقامتها يوم 18 فبراير الجاري، على استاد الأمير محمد بن سلمان بمدينة الدمام، في كأس العرب التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
ويُعد اللاعب أحد العناصر الأساسية وهدافي المنتخب الوطني للشباب، وهداف فريق وادي دجلة، ويمتلك المهارة والسرعة، والدقة في التصويب على المرمى.
ودخل اللاعب دائرة اهتمامات العديد من أندية الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكنها باءت جميعها بالفشل في ظل تمسك إدارة نادي وادي دجلة باللاعب لحاجة الفريق لجهوده.
ومن المقرر أن تتوجه، اليوم الأحد، بعثة منتخب الشباب إلى السعودية التي تستضيف البطولة خلال الفترة من 17 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل، حيث يشارك في البطولة 16 منتخبًا عربيًّا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات، وكان نصيب المنتخب المصري بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الجزائر والسعودية وفلسطين.