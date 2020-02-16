«كريستيانو العرب» يقود هجوم الفراعنة في كأس السعودية

تحرير:إسلام الشاذلي ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م

عبد الله بحر

دخل اللاعب عبد الله بحر، الملقب بـ"كريستيانو العرب"، لاعب فريق وادي دجلة، اهتمامات الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، وتم اختياره ضمن قائمة المنتخب، في ظل تألقه وتقديمه مستوى مميزًا خلال الفترة السابقة.

وخضع اللاعب لفترة تجهيز بدنية وفنية لقيادة هجوم الفراعنة أمام منتخب الجزائر، والمقرر إقامتها يوم 18 فبراير الجاري، على استاد الأمير محمد بن سلمان بمدينة الدمام، في كأس العرب التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. ويُعد اللاعب أحد العناصر الأساسية وهدافي المنتخب الوطني للشباب، وهداف فريق وادي