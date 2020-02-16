رياضة

«كريستيانو العرب» يقود هجوم الفراعنة في كأس السعودية

تحرير:إسلام الشاذلي ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م
عبد الله بحر
عبد الله بحر
دخل اللاعب عبد الله بحر، الملقب بـ"كريستيانو العرب"، لاعب فريق وادي دجلة، اهتمامات الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، وتم اختياره ضمن قائمة المنتخب، في ظل تألقه وتقديمه مستوى مميزًا خلال الفترة السابقة.
وخضع اللاعب لفترة تجهيز بدنية وفنية لقيادة هجوم الفراعنة أمام منتخب الجزائر، والمقرر إقامتها يوم 18 فبراير الجاري، على استاد الأمير محمد بن سلمان بمدينة الدمام، في كأس العرب التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.  ويُعد اللاعب أحد العناصر الأساسية وهدافي المنتخب الوطني للشباب، وهداف فريق وادي
اقرأ المزيد
منتخب الشباب

23 لاعبًا في قائمة منتخب الشباب استعدادًا لـ«كأس العرب»

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 19 سنة، مواليد 2001، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادًا لبطولة كأس العرب التي ستقام بالسعودية، التي تبدأ من يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020. ويستعد منتخب الشباب لتصفيات الأمم الإفريقية التي ستقام بموريتانيا 2021 والمؤهلة لكأس العالم للشباب.
أستون فيلا

أستون فيلا في مهمة صعبة أمام توتنهام في البريميرليج

يستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، نظيره توتنهام هوتسبير على ملعب فيلا بارك، والتي تأتي ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020 "البريميرليج"، تنطلق مباراة أستون فيلا ضد توتنهام. ويسعى الفلاينز لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والهروب من منطقة الهبوط، هام هوتسبير في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد.
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى: كنت أتوقع تواجد «الجنايني» لاستقبال الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن استقباله لبعثة الفارس الأبيض العائدة بلقب كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعنية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هنا ولكن ذلك لم يحدث، حيث استقبل البعثة أشرف صبحي وزير الرياضة. وقال مرتضى منصور: "كنت أنتظر تواجد عمرو الجنايني في مطار القاهرة من أجل استقبال بعثة الزمالك ولكن ذلك لم يحدث، الجنايني لم يتواجد في أي مناسبة مع الزمالك، بينما ذهب مرتين للأهلي".
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب الشباب

23 لاعبًا في قائمة منتخب الشباب استعدادًا لـ«كأس العرب»

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 19 سنة، مواليد 2001، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادًا لبطولة كأس العرب التي ستقام بالسعودية، التي تبدأ من يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020. ويستعد منتخب الشباب لتصفيات الأمم الإفريقية التي ستقام بموريتانيا 2021 والمؤهلة لكأس العالم للشباب.
اولمبياد-طوكيو (2)

البرازيل تحجز تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو

لحق المنتخب البرازيلي لكرة القدم بركب المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو العام الجاري، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققته على الأرجنتين فجر اليوم الإثنين بثلاثية نظيفة، وكان يجب على البرازيل الفوز على منافستها التقليدية بالتصفيات في كولومبيا من أجل الانضمام إليها لتمثيل أمريكا الجنوبية في أولمبياد طوكيو، وسجل باولينيو الهدف الأول بعد 11 دقيقة قبل أن يضيف ماتيوس كونيا الهدف الثاني في الدقيقة 30 والثالث في بداية الشوط الثاني.
وليد أزارو

أول تعليق من «أزارو» عقب مشاركته مع الاتفاق

أعرب المغربي وليد أزارو، المهاجم المنتقل حديثًا لنادي الاتفاق السعودي، عن سعادته بتسجيل أول مشاركة له مع ناديه الجديد في دوري كأس محمد بن سلمان، «الدوري السعودي»، إذ قال أزارو في تصريحات تليفزيونية: "ركزنا على استغلال الفرص وكان هدفنا تحسين الوضع للفريق مع بداية الدور الثاني والمدرب طلب منّا أن نخرج بالكرة للأمام، وسعيد بترديد الجماهير لأسمي لتقديم كل ما لدي معهم الفترة القادمة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]