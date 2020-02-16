مدبولي: نستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة

مدبولي: من المحتمل أن تضم المحافظة الواحدة أكثر من منطقة استثمارية وذلك في ضوء أهمية التجارة البينية إذ أن ذلك يعطي الفرصة للمنتج في تصنيع منتجه بتكلفة مناسبة ثم تسويقه
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونائبا المحافظ، وبدأت جولة مدبولي باستطلاع الخدمات التي سيجرى تقديمها بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية، وسيعمل المركز على تيسير إجراءات حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري، حيث تنتقل إلى ممثلي الجهات الإدارية الممثلة في المركز جميع السلطات المطلوبة لتنفيذ إجراءات المستثمر.
كما تفقد مدبولي، نموذجا للوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية التي جرى تصميمها بحيث تصلح العمل بميزانين، ونموذجا آخر للثلاجات التي تتكون من 3 عيون، وتفقد الدكتور مدبولي كذلك نموذجا للوحدات الصناعية الصغيرة المخصصة للصناعات الصغيرة المساعدة مثل التغليف وغيرها من الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة.وخلال
كما تفقد مدبولي، نموذجا للوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية التي جرى تصميمها بحيث تصلح العمل بميزانين، ونموذجا آخر للثلاجات التي تتكون من 3 عيون، وتفقد الدكتور مدبولي كذلك نموذجا للوحدات الصناعية الصغيرة المخصصة للصناعات الصغيرة المساعدة مثل التغليف وغيرها من الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة.
وخلال الجولة، أشار إلى أن المنطقة الاستثمارية في بنها هي واحدة من 3 مناطق بدأت في العمل عليها هيئة الاستثمار، وأنها في مراحل التشطيب النهائي، وسيجري البدء في إجراءات تسليم الوحدات للراغبين والذين حجزوا هذه الوحدات، مضيفا أن هذا النموذج في منتهى الأهمية نظرا لكونها منطقة متكاملة قائمة علي توفير اللازم لإنجاح عملية التصنيع والتسويق، وكذا تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء أن تخصص المنطقة هو الصناعات الغذائية لارتباطها بالمنطقة الموجودة بها وقربها من أراض زراعية وإنتاج غذائي كبير جدا، مضيفا: "تتضمن المنطقة الاستثمارية في بنها أيضا مخازن وثلاجات وبعض الورش، ومركزا لخدمات المستثمرين، ومركز ريادة أعمال".
ولفت إلى أن المنطقة الإستثمارية في بنها والتي تقدر مساحتها بـ46 فدانا، تبلغ تكلفة تنفيذها 1.1 مليار جنيه، مضيفا أنه جرى طرحها بنظام حق الإنتفاع ويمكن أيضا كأحد الحوافز أن يتم طرحها بنظام الإيجار التمليكي، والذي بموجبه يجرى تأجيرها لفترة تنتهي بتملك الوحدة، وهو ما يتوافق مع رغبة العديد من الراغبين، أو البيع المباشر.
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وسلط مدبولي الضوء على أهمية أسلوب إدارة وتشغيل وصيانة المنطقة الإستثمارية في بنها، لافتا إلى أنه تم وضعها في الحسبان حتى لا يطرأ تدهور في بعض المرافق في المناطق الإستثمارية بوجه عام، وذلك نظرا لعدم وجود كيان مسؤول عن إدارة وتشغيل وصيانة تلك المناطق؛ وبناء عليه سيكون هناك من أول لحظة شركة مسؤولة عن هذا الموضوع ويمكن وجود وديعة صيانة وتشغيل يشارك فيها الجميع لضمان استمرار المستوى المتميز التي جرى إنشاؤها عليه.
وقال إن الحكومة تستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة، ومن المحتمل أن تضم المحافظة الواحدة أكثر من منطقة استثمارية، وذلك في ضوء أهمية التجارة البينية، إذ أن ذلك يعطي الفرصة للمنتج في تصنيع منتجه بتكلفة مناسبة ثم تسويقه، ما يسهم في نهاية المطاف في ضبط الأسعار، مضيفا أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية إلى إحداث وفرة في إنتاج السلع، وكذا تقليل "الحلقات الوسيطة" بين المنتج والمستهلك لكي يتمكن الأخير من الحصول على السلعة بأسعار مناسبة، والحكومة نجحت في هذا الإطار في ضبط الأسعار بنسبة كبيرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية ببناء 13 مجمعا صناعيا، ستضم 4 آلاف و500 مصنع، مؤكدا على أن هدف الحكومة زيادة أعداد هذه المناطق؛ إذ أن قضية الصناعة تمثل أولوية أولى لدى الحكومة، ما يسهم في استدامة النمو الذي بدأ تحقيقه خلال الفترة الماضية، لذا سيكون التركيز على ملف الصناعة بشكل أساسي.