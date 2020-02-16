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مدبولي: نستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة

مدبولي: من المحتمل أن تضم المحافظة الواحدة أكثر من منطقة استثمارية وذلك في ضوء أهمية التجارة البينية إذ أن ذلك يعطي الفرصة للمنتج في تصنيع منتجه بتكلفة مناسبة ثم تسويقه
١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونائبا المحافظ، وبدأت جولة مدبولي باستطلاع الخدمات التي سيجرى تقديمها بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية، وسيعمل المركز على تيسير إجراءات حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري، حيث تنتقل إلى ممثلي الجهات الإدارية الممثلة في المركز جميع السلطات المطلوبة لتنفيذ إجراءات المستثمر.
كما تفقد مدبولي، نموذجا للوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية التي جرى تصميمها بحيث تصلح العمل بميزانين، ونموذجا آخر للثلاجات التي تتكون من 3 عيون، وتفقد الدكتور مدبولي كذلك نموذجا للوحدات الصناعية الصغيرة المخصصة للصناعات الصغيرة المساعدة مثل التغليف وغيرها من الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة.وخلال
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الجنازة العسكرية (6)

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، التي أقيمت اليوم الأحد، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامي القادة.
سامح-شكرى (1)

شكري يبحث العلاقات الثنائية مع نطيره الدنماركي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، ييبى كوفود وزير خارجية الدنمارك، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إذ تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أشاد خلال اللقاء باستمرار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معربا عن التقدير كذلك لمستوى التنسيق القائم بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
الحملة-القومية-للتطعيم (2)

تطعيم 871 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، والتى تستمر خلال الفترة والتي تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 4 أيام حتى 19 فبراير من الثامنة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر للأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وتستهدف تطعيم 871 ألف و330 طفل، بعدد 1952 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة. وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، إن عدد الفرق المتحركة تبلغ 1183 والثابتة 769 تتواجد بجميع منافذ ووحدات الصحة بالإسكندرية وفى الأسواق وأماكن التجمعات المختلفة من بيت إلى بيت.
سامح-شكرى

شكري يلتقي نظيره الكويتي على هامش «ميونخ للأمن»

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره الكويتي بتولي منصب وزير الخارجية، معربا عن تمنياته بالتوفيق في مهمته الحالية، مؤكدا على عمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، وعلى تقدير مصر للأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ودوره الهام في دفع مسيرة العلاقات الثنائية.
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مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: تطوير ميدان التحرير نقلة حضارية

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجولة فى ميدان التحرير، عقب زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال تطوير الميدان. وخلال الجولة، استمع مدبولي إلى شرح من وزير الإسكان، الذي أوضح أن مشروع تطوير ميدان التحرير يسير على قدم وساق، من خلال 3 فرق عمل على مدار الـ24 ساعة تنفذ أعمال تطوير الميدان، وذلك تحت إشراف وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، والثقافة، ومحافظة القاهرة، وعدد من المكاتب الاستشارية، مؤكدا أن نسبة إنجاز أعمال المشروع وصلت إلى 90%.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن غسيل الأموال

وافق مجلس الوزرا، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وعرف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يترأس اجتماع لجنة تقنين أوضاع الكنائس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى مسئولي الجهات المعنية. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 31 ديسمبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء: 2 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معظم مطالب أعضاء مجلس النواب حول مشاكل الصرف الصحي في المحافظات يليها رصف الطرق، لافتا إلى أن وزارة النقل تباشر هذا الأمر، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن معظم الطرق الداخلية في مختلف محافظات مصر تحتاج إلى إعادة تأهيل، مشيرًا إلى أن رصف الطرق الداخلية يخفف المعاناة على المواطنين في القرى والمناطق النائية.
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