مدبولي: نستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة

مدبولي: من المحتمل أن تضم المحافظة الواحدة أكثر من منطقة استثمارية وذلك في ضوء أهمية التجارة البينية إذ أن ذلك يعطي الفرصة للمنتج في تصنيع منتجه بتكلفة مناسبة ثم تسويقه

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونائبا المحافظ، وبدأت جولة مدبولي باستطلاع الخدمات التي سيجرى تقديمها بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية، وسيعمل المركز على تيسير إجراءات حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري، حيث تنتقل إلى ممثلي الجهات الإدارية الممثلة في المركز جميع السلطات المطلوبة لتنفيذ إجراءات المستثمر.

كما تفقد مدبولي، نموذجا للوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية التي جرى تصميمها بحيث تصلح العمل بميزانين، ونموذجا آخر للثلاجات التي تتكون من 3 عيون، وتفقد الدكتور مدبولي كذلك نموذجا للوحدات الصناعية الصغيرة المخصصة للصناعات الصغيرة المساعدة مثل التغليف وغيرها من الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة.وخلال