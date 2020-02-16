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وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيا مع نظيرته بلغاريا

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية
عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، لقاءً ثنائيا مع نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا ايكاترينا زاهرييفا، وذلك استمرارا للقاءاته المكثفة في اليوم الثاني من زيارته إلى ميونخ، وتناول اللقاء أوجه العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أشاد بالزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية استكشاف مجالات جديدة للتعاون، معربا عن التطلع لانعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر وبلغاريا قريبا.
وأضاف حافظ أن الوزيرين تطرقا لفرص التعاون في مجال تمكين المرأة، حيث أكد شكري في هذا الصدد على الأولوية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف.وتابع أن الوزيرين ثمنا خلال اللقاء الروابط الاقتصادية المتميزة بين مصر وبلغاريا، كما تم التأكيد على آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة على ضوء مساعي
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الجنازة العسكرية (6)

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، التي أقيمت اليوم الأحد، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامي القادة.
سامح-شكرى (1)

شكري يبحث العلاقات الثنائية مع نطيره الدنماركي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، ييبى كوفود وزير خارجية الدنمارك، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إذ تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أشاد خلال اللقاء باستمرار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معربا عن التقدير كذلك لمستوى التنسيق القائم بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
الحملة-القومية-للتطعيم (2)

تطعيم 871 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، والتى تستمر خلال الفترة والتي تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 4 أيام حتى 19 فبراير من الثامنة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر للأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وتستهدف تطعيم 871 ألف و330 طفل، بعدد 1952 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة. وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، إن عدد الفرق المتحركة تبلغ 1183 والثابتة 769 تتواجد بجميع منافذ ووحدات الصحة بالإسكندرية وفى الأسواق وأماكن التجمعات المختلفة من بيت إلى بيت.
سامح-شكرى

شكري يلتقي نظيره الكويتي على هامش «ميونخ للأمن»

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره الكويتي بتولي منصب وزير الخارجية، معربا عن تمنياته بالتوفيق في مهمته الحالية، مؤكدا على عمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، وعلى تقدير مصر للأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ودوره الهام في دفع مسيرة العلاقات الثنائية.
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سامح-شكري (1)

شكري: التصدي لنقل الإرهابيين حل الأزمة الليبية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي يتابع تنفيذ مخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، استمرارا لمشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال مداخلته بالاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثل في الحرص? ? الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق ? ?لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي.
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شكري يستعرض رؤية مصر للتحديات بمنطقة شمال شرق إفريقيا

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، في الجلسة النقاشية حول الأمن الإقليمي بمنطقة شمال شرق إفريقيا، وذلك في إطار أعمال الدورة 56 لمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد بمدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد في مداخلاته خلال الجلسة على ما تواجهه منطقة شمال شرق إفريقيا من تحديات ارتباطا بانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة، بجانب عدم الاستقرار السياسي والصعوبات التنموية والتأثيرات السلبية لظاهرتي التغير المناخي والهجرة غير الشرعية، وغيرها من التحديات الأخرى.
سامح-شكرى

وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الألماني

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مستشار الأمن القومي الألماني "يان هاكر، على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن، وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن شكري أكد خلال اللقاء على الأولوية التي توليها مصر لدفع علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين، منوها بأهمية مواصلة التنسيق حول مختلف القضايا والملفات التي تهم البلدين. وأضاف حافظ أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى حول سبل حلحلة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا، وسُبل الدفع بحل سياسي شامل هناك.
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شكري يستهل زيارته إلى ميونخ بلقاء وزير خارجية هولندا

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، ستيف بلوك وزير خارجية هولندا، وذلك في مستهل زيارته الحالية للمدينة الألمانية ميونخ للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أشاد في بداية اللقاء بالعلاقات المتشعبة والممتدة بين البلدين، منوها بأهمية العمل على زيادة الاستثمارات الهولندية في مصر في القطاعات المختلفة، ومعربا عن التطلع لاستمرار التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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