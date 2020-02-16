وزير الخارجية يعقد لقاء ثنائيا مع نظيرته بلغاريا

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠١ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، لقاءً ثنائيا مع نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا ايكاترينا زاهرييفا، وذلك استمرارا للقاءاته المكثفة في اليوم الثاني من زيارته إلى ميونخ، وتناول اللقاء أوجه العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أشاد بالزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أهمية استكشاف مجالات جديدة للتعاون، معربا عن التطلع لانعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر وبلغاريا قريبا.

وأضاف حافظ أن الوزيرين تطرقا لفرص التعاون في مجال تمكين المرأة، حيث أكد شكري في هذا الصدد على الأولوية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف.وتابع أن الوزيرين ثمنا خلال اللقاء الروابط الاقتصادية المتميزة بين مصر وبلغاريا، كما تم التأكيد على آفاق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة على ضوء مساعي