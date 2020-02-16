شكري يلتقي نظيره الكويتي على هامش «ميونخ للأمن»

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش فعاليات الدورة 56 لمؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بتهنئة نظيره الكويتي بتولي منصب وزير الخارجية، معربا عن تمنياته بالتوفيق في مهمته الحالية، مؤكدا على عمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين مصر والكويت وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وطيدة، وعلى تقدير مصر للأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ودوره الهام في دفع مسيرة العلاقات الثنائية.

وأضاف حافظ أن شكري أعرب عن تطلع مصر لاستضافة الدورة المقبلة من اللجنة الوزارية المُشتركة خلال شهر مارس المقبل، وبما يسهم في دفع أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أرحب.وأوضح أنه تم التأكيد على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية، كما تطرق الوزيران إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها