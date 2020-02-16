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خسائر فيروس "كورونا" تهدد قطاع التأمين بالتعويض

تحرير:أمل نبيل ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١١ م
أرشيفية
أرشيفية
ألقى ظهور فيروس" كورونا "الجديد بالصين بظلاله القاتمة حول العالم على كافة القطاعات الاقتصادية وبصورة أساسية قطاع السياحة والطيران والقطاع التجارى .. وذلك مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس مع حقيقة ترسخ ذكرى سيئة جراء انتشار فيروس" سارس" قبل نحو 20 عاما. وبالفعل بدأ القلق ينتاب القطاع التأمينى خاصة بعد إصدار تحذيرات بشأن السفر مع انتشار الفيروس، الأمر الذى يضر بالاقتصاد العالمي وتراجع الحركة التجارية . وصرح الخبير التأمينى محمد المغربي ، أن هناك مخاوف كبيرة لدى القطاع التأمينى من جراء الخسائر الاقتصادية بسبب الفيروس الجديد
وحول كيفية قيام شركات التأمين أن تقدم غطاء تأمينى لهذا الخطر، كشف المغربي، النقاب أنه منذ عام 2003 ومع فيروس "سارس " وسددت شركات التأمين في ذلك الوقت مبالغ تعويضات كبيرة. قررت الشركات وضع استثناء معين فى بعض الوثائق التأمينية تستثني فيها الأوبئة والأمراض ولا يتم تغطيتها تأمينيا، وبالتالى لا تقدم أى
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ارض-محطة-الضبعة

روساتوم الروسية: 3 شركات مصرية تنفذ محطة الضبعة النووية

أعلنت شركة «أتوم ستروي اكسبورت» القسم الهندسي لشركة «روساتوم» النووية الروسية عن اختيار ثلاث شركات من إجمالي 10 شركات مقاولات مصرية تقدمت للفوز بثلاث مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية. تضمنت المناقصات فوز شركة "بتروجيت" بمناقصة تنفيذ مجمع الأعمال خلال الفترة التحضيرية لبناء منشآت الموقع في محطة الضبعة النووية، وفازت شركة "حسن علام" بمناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة لمحطة الضبعة النووية، بينما حصلت شركة المقاولون العرب على مناقصة التسوية الرأسية للأقسام أرقام 1 و5 و8، وذلك لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفقًا للجدول الزمني المتوافق عليه.
عملات العالم

2 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال نوفمبر 2019

أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوي 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018).
البورصة

إتش سي: 3 صفقات استحواذ بقيمة 4.5 مليار جنيه في 2020

تستعد شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية لإتمام صفقة للاستثمار المباشر خلال النصف الأول من هذا العام بالاستحواذ على حصة بشركة خدمات مصرية مقابل نحو 400 مليون جنيه، كأول صفقة ضمن 3 صفقات تديرها الشركة في النصف الأول من 2020 بما يقارب 4 مليارات ونصف المليار جنيه تلعب شركته دور المستشار المالي لها. قال حسين شكري رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الصفقات الثلاث يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة لشركة إتش سي، والتي تركز على الاستثمار المباشر وأنشطة بنوك الاستثمار خاصة في الخليج، مع الاستمرار في تقديم الخدمات التقليدية الأساسية في سوق المال.
الدولار-الجنيه

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه ويفقد 5 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء نحو 5 قروش من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع 7 قروش ليسجل أيضا نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.
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رئاسة-مجلس-الوزراء

هل تأثر سوق الخضراوات المصري بفيروس كورونا؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأثر سوق الخضروات والفاكهة المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أنه تواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس "كورونا" المنتشر في الصين، وأن كافة الخضروات والفاكهة المصرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي فيروسات وبائية.
كورونا

الصين: لدينا كامل الثقة والقدرة على مكافحة «كورونا»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، اليوم الجمعة، إن الصين لديها كامل الثقة والقدرة على الفوز بالحرب ضد الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد. وأضافت يينغ في تصريح اليوم تعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية، أن انتشار فيروس كورونا الجديد أصبح حالة طواريء للصحة العامة تثير قلقا دوليا- "منذ تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، اتخذت الحكومة الصينية أكثر تدابير الوقاية والسيطرة شمولا وصرامة بإحساس كبير بالمسؤولية عن صحة الناس، وأن العديد من هذه التدابير تتجاوز بكثير متطلبات اللوائح الصحية الدولية".
النائب-رضا -البلتاجى

بعد انتشار فيروس كورونا.. نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع «البوس»

قال النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، إن الإسلام لم يوصي بالمصافحة بين المسلمين من خلال التقبيل، قائلًا: «مينفعش كل ما أقابل واحد أبوسه، معرفش مين اللي بدأ العادة دي». وأضاف البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء الخميس، أنه تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب لمنع تبادل القُبلات، قائلًا: «كنت أرغب في تقديم هذا الطلب قبل انتشار فيروس كورونا، عادة التقبيل بين المصريين سو قبيحة ولا تعجبني»
الطيران -المغربي (1)

«بسبب كورونا».. المغرب تعلق رحلاتها الجوية إلى الصين

قالت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، إن شركة الخطوط الملكية المغربية علقت مؤقتا رحلاتها المباشرة إلى الصين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأعلنت الصين في وقت سابق، حظر تجارة الحيوانات البرية فى جميع أنحاء البلاد، وذلك فى إطار جهود مكافحة انتشار الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ووزارة الزراعة والشؤون الريفية ومصلحة الدولة للغابة والأراضي العشبية - في بيان مشترك، أن الأماكن التي تتم فيها تربية الحيوانات البرية تخضع للحجر الصحي، ويُمنع منعًا باتًا الإتجار بها أو بيعها.
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