تطعيم 871 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١١ م
تطعيم
انطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، والتى تستمر خلال الفترة والتي تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 4 أيام حتى 19 فبراير من الثامنة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر للأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وتستهدف تطعيم 871 ألف و330 طفل، بعدد 1952 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة.
وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، إن عدد الفرق المتحركة تبلغ 1183 والثابتة 769 تتواجد بجميع منافذ ووحدات الصحة بالإسكندرية وفى الأسواق وأماكن التجمعات المختلفة من بيت إلى بيت.
وأضاف وكيل الوزارة، أن التطعيم بالمجان وعبارة عن نقطتين بالفم ولا ضرر من تكراره حتى لو سبق للطفل التطعيم فى اليوم السابق.وأطلقت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، من مركز طب أسرة سان ستيفانو، إشارة بدء الحملة وتفقدت نائب المحافظ، العيادات والفرق الثابتة داخل مركز الصحة، لمتابعة أعمال الحملة،
وأضاف وكيل الوزارة، أن التطعيم بالمجان وعبارة عن نقطتين بالفم ولا ضرر من تكراره حتى لو سبق للطفل التطعيم فى اليوم السابق.
وأطلقت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، من مركز طب أسرة سان ستيفانو، إشارة بدء الحملة وتفقدت نائب المحافظ، العيادات والفرق الثابتة داخل مركز الصحة، لمتابعة أعمال الحملة، مشيدة بالمجهود المبذول ومستوى التجهيز الذي تعمل به الفرق.
ووجهت "عازر"، أمهات الأطفال بضرورة الحرص على المشاركة في هذه الحملات والتي تعد أداه سهلة لوقاية أبنائهم من الأمراض وزيادة مناعتهم "فالوقاية خير من العلاج"، فضلا عن الحرص إعطائهم تطعيماتهم الضرورية في موعدها المحدد لضمان صحة وحياة أفضل.
تأتي الحملة ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تنظمها وزارة الصحة والسكان؛ للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ويشمل التطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدين فى المحافظة وقت الحملة.