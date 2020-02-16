تطعيم 871 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١١ م

تطعيم

انطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسكندرية، والتى تستمر خلال الفترة والتي تبدأ من اليوم وتستمر لمدة 4 أيام حتى 19 فبراير من الثامنة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر للأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وتستهدف تطعيم 871 ألف و330 طفل، بعدد 1952 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة. وقال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، إن عدد الفرق المتحركة تبلغ 1183 والثابتة 769 تتواجد بجميع منافذ ووحدات الصحة بالإسكندرية وفى الأسواق وأماكن التجمعات المختلفة من بيت إلى بيت.

وأضاف وكيل الوزارة، أن التطعيم بالمجان وعبارة عن نقطتين بالفم ولا ضرر من تكراره حتى لو سبق للطفل التطعيم فى اليوم السابق.وأطلقت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، من مركز طب أسرة سان ستيفانو، إشارة بدء الحملة وتفقدت نائب المحافظ، العيادات والفرق الثابتة داخل مركز الصحة، لمتابعة أعمال الحملة،