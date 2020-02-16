شكري يبحث العلاقات الثنائية مع نطيره الدنماركي

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٥ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، ييبى كوفود وزير خارجية الدنمارك، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إذ تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أشاد خلال اللقاء باستمرار التطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، معربا عن التقدير كذلك لمستوى التنسيق القائم بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتابع حافظ أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تطوير التعاون القائم في العديد من المجالات، خاصة في مجال الطاقة والطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، فيما أثنى الوزير الدنماركي على استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، فيما استعرض شكري برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عكفت الحكومة على تنفيذه.وأشار