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هل يتصاعد النزاع الأمريكي الإيراني في العراق؟

ودائما ما تتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على مصالحها في العراق والتي تزايدت في الآونة الأخيرة.
تحرير:وفاء بسيوني ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م
السفارة الامريكية في العراق
السفارة الامريكية في العراق
لا تزال المنطقة الخضراء في العراق في مرمى نيران الصواريخ بعد الهجوم الذي وقع فجر اليوم الأحد، حيث استهدفت 3 صواريخ محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء. وسمعت الانفجارات الأولى قرب السفارة الأمريكية، تبعها تحليق مكثف للطائرات في أجواء المدينة ، وتتعرض السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء لهجمات صاروخية متكررة، دون أن تتبناها أية جهة. ويعتبر هذا الهجوم السادس الذي يستهدف مقر السفارة منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير الماضي.
ومنذ نهاية أكتوبر الماضي، تتعرض مصالح أمريكية في العراق، خاصة قواعد عسكرية لهجمات صاروخية متزايدة، لم تتبنها أي جهة. يأتي هذا وسط توتر بين الولايات المتحدة والفصائل الموالية لإيران في العراق، لا سيما بعد اغتيال القوات الأمريكية بضربة جوية قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ، كان آخرها سقوط 3 صواريخ كاتيوشا
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مصارعة نسائية

أول نزال مصارعة نسائي على لقب «سماك داون» في السعودية

ذكرت العديد من المواقع الخاصة بأخبار المصارعة، أن شركة "WWE" الأمريكية، ستقيم أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" للسيدات، وذلك في عرض "سوبر شوداون"، المقام الخميس 27 فبراير الجاري، حسبما ذكرت "سبوتنيك".
سليماني

بعد رحيله.. سليماني يظهر مجددًا في لبنان ويثير الغضب

ما زال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يثير الجدل والغضب حتى بعد رحيله خلال ضربة أمريكية في الثالث من يناير الماضي استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الذي وصل إليه قادمًا من سوريا ولبنان، واستهدف أيضًا مع سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومجموعة من مسؤولي التشريفات وضباط في الحرس الثوري الإيراني. وظهر سليماني، أمس السبت، بعد إزالة الستار عن مجسم له، تمت إقامته في منطقة مارون الراس على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
العراق

الأمن العراقى يعتقل 3 إرهابيين في محافظتي كركوك والأنبار

اعتقلت السلطات العراقية، اليوم الأحد، 3 إرهابيين من محافظتي الأنبار وكركوك الواقعتين في شمال وغرب البلاد. وذكرت خلية الإعلام الحربي العراقي، في بيان لها، بأن قوات مكافحة الإرهاب شنت عمليات لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق البغدادي أسفرت عن اعتقال 3 مطلوبين في غرب الأنبار ومخيمات ليلان في محافظة كركوك شمال البلاد، وفقا لـ"السومرية نيوز".
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

رسميا.. الفخفاخ يُعلن تشكيل الحكومة التونسية

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، إذ ضم التشكيل: «ثريا الجريبي الخميري، وزيرة للعدل، و هشام المشيشي، وزيرًا للداخلية، نور الدين الري، وزيرًا للخارجية، وغازي الشواشي وزيرا لأملاك الدولة، وعماد الحمامي، وزيرًا للنقل، وأنور معروف، وزيرًا للشؤون المحلية، ومنحب مرزوق وزيرًا للطاقة، ومحمد علي التومي وزيرًا للسياحة، وتولى محمد المسيليتني وزارة التجارة، والبيئة لشكري بلحسن، ولبنى الجريبي للاتصال، ومنصف السلستي للإسكان، أسامة الخريجي وزيرً الفلاحة، وصالح بن يوسف وزيرًا للصناعة.
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كوثراني2

هل ينجح «كوثراني» في ملء فراغ سليماني بالعراق؟

بعد مقتل قائد فيلق القدس بـ"الحرس الثوري" قاسم سليماني -بضربة أمريكية خلال يناير الماضي- الذي يعد رجل إيران في العراق، كان المأزق الأكبر لدى طهران هو من يخلف مهمة سليماني في العراق؟ وبدأت عبر وكلائها بالبحث عن رجل يدين بالولاء لنظامها للقيام بهذه المهمة، ودخل "حزب الله" اللبناني على الخط من خلال الدفع بمحمد كوثراني، القيادي بالحزب، والذي كان يرافق قاسم سليماني كظله في تحركاته في العراق، بعد قيام حزب الله المدعوم من إيران بعقد اجتماعات عاجلة مع قادة فصائل عراقية مسلحة، وذلك لتوحيد صفوفها والبحث عن خليفة مناسب لسليماني.
الجيش-الأمريكي

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق علي الغانمي، اليوم الإثنين، بدء انسحاب القوات الأمريكية من قواعد تتواجد فيها على الأراضي العراقية، قائلا إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تغادر العراق، وبدأت قواتها بالانسحاب فعليا من 15 قاعدة عسكرية، وأن الأمريكين انحصر وجودهم في قاعدتين، الأولى في أربيل والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، مضيفا أن الولايات المتحدة تتمسك بالبقاء في القاعدتين (أربيل والأنبار)، لكن الضغط الشعبي والبرلماني يصر على انسحاب قواتها من جميع القواعد.
محمد الحلبوسي

الحلبوسي: الهجوم على السفارة الأمريكية يسئ للعراق

أدان رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مساء اليوم الأحد، الهجمات الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد، قائلًا: «إنها تسيء لسمعة الدولة»، إذ وصف الحلبوسي القصف الصاروخي المتكرر على السفارة الأمريكية بـ«الأمر المرفوض»، والتصرف الذي يسيء لسمعة العراق ويضعف الدولة وينال من سيادتها، علاوة على أنه يتنافى مع الأعراف والاتفاقيات الدولية. وسقطت 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء الأحد، حسبما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية،وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
انفجار-فى-العراق

«لا توجد إصابات».. سقوط 5 صواريخ كاتيوشا في بغداد

سقطت 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأحد، حسبما أوردت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، إذ أشارت الخلية إلى أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، مضيفة أن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر. وفي وقت سابق من الأحد، أفاد مصدر أمني أن الصواريخ سقطت في محيط المنطقة الخضراء، وعلى إثرها أطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار، مشيرًا إلى أن هناك مؤسسات وبعثات دبلوماسية طلبت من العاملين فيها الاحتماء في الأماكن المخصصة لمثل هكذا أوقات، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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