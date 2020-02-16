إتش سي: 3 صفقات استحواذ بقيمة 4.5 مليار جنيه في 2020

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٣ م

أرشيفية

تستعد شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار المصرية لإتمام صفقة للاستثمار المباشر خلال النصف الأول من هذا العام بالاستحواذ على حصة بشركة خدمات مصرية مقابل نحو 400 مليون جنيه، كأول صفقة ضمن 3 صفقات تديرها الشركة في النصف الأول من 2020 بما يقارب 4 مليارات ونصف المليار جنيه تلعب شركته دور المستشار المالي لها. قال حسين شكري رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الصفقات الثلاث يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة لشركة إتش سي، والتي تركز على الاستثمار المباشر وأنشطة بنوك الاستثمار خاصة في الخليج، مع الاستمرار في تقديم الخدمات التقليدية الأساسية في سوق المال.

وأشار إلى أن الشركة لن تعمل في قطاعات أخرى بالأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف تلك التي تعمل بها بالفعل، وذلك لأسباب خاصة بالشركة واستراتيجيتها الجديدة، وتشمل الأنشطة المالية غير المصرفية التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتأمين والتمويل العقاري وغيرها. أضاف إن الشركة تسدي المشورة المالية في

وأشار إلى أن الشركة لن تعمل في قطاعات أخرى بالأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف تلك التي تعمل بها بالفعل، وذلك لأسباب خاصة بالشركة واستراتيجيتها الجديدة، وتشمل الأنشطة المالية غير المصرفية التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتأمين والتمويل العقاري وغيرها.



أضاف إن الشركة تسدي المشورة المالية في "ثلاث صفقات استحواذ، الأولى في مجال التعليم لمستثمر إماراتي يشتري شركة في السعودية، والثانية في المجال الغذائي لمستثمر أوروبي يشتري شركتين إحداهما في مصر والأخرى في الأردن، أما الصفقة الثالثة لمستثمر سعودي يشتري شركة أغذية في الإمارات ... وأن الصفقات الثلاث ستنتهي خلال النصف الأول من هذا العام بقيمة إجمالية نحو 4 مليارات ونصف المليار جنيه.



