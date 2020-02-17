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لو حاسة باكتئاب وقلق.. ابدأي بتعلم الخياطة

تحرير:إسراء سليمان ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
فوائد الخياطة
فوائد الخياطة
الاكتئاب والقلق والتوتر من أكثر الأشياء المزعجة، التي أصبحنا نواجهها كل يوم، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم، من المحتمل أن يتسلل إليك شعورًا بالانتحار، للتخلص من الأعباء وضغوطات الحياة، لذا عليك بالبحث عن أشياء ممتعة، تمنحك الطاقة والشغف، لتصبح قادرًا على التحمل، وبالنسة للدراسات والأبحاث، قال الخبراء أن الحياكة تساعد على التخلص من الشعور بالاكتئاب والقلق، كما أنها تساعد في التقليل من الألم المزمن، والأمراض العقلية مثل الخرف، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
تعتبر الحكاية أحد الهوايات المفضلة بين النساء، ولكن مع التقدم التكنولولجي، استُبدلت تلك الخيوط الملونة والإبر بوسائل الترفيه الأخرى، ولكن يمكن ممارستها الآن، حيث وضحت الأبحاث والدراسات أن الخياطة تساعد في التقليل من الاكتئاب والقلق، مع إبطاء ظهور علامات الخرف والألم المزمن. أجريت دراسة على مجموعة عاملين،
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صعود السلم

للحصول على الطاقة.. استبدل القهوة بصعود السلالم

تتزايد الأعمال كل يوم، ومع ضغوط الحياة الاقتصادية ومشاغل الحياة، يصعب علينا التحمل، ونصبح غير قادرين على التعامل مع عقبات الحياة، وبالتالي نلجأ إلى تناول مشروبات منبهة تساعدنا على التركيز والحصول على الطاقة، ومنها: القهوة والمشروبات الغازية، لكن الإفراط في تناول مثل تلك المشروبات ينتج عنه بعض من الآثار السلبية، لذا يقول الباحثون إن صعود السلالم يساعد أكثر من أي شيء آخر في الحصول على الطاقة، وبالتالي توقف في الحال عن تناول القهوة، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
القرنفل (1)

القرنفل.. من بشرة صحية إلى الوقاية من السرطان

العلاجات المنزلية أصبحت من أكثر الطرق الفعالة، للتخلص من الآلام التي تواجهنا كل يوم، على سبيل المثال تناول الماء بالكركم على الريق، يساعد على محاربة السرطان، ومضاد قوي للالتهابات أيضًا، ومفيدة بشكل كبير لصحة الكبد، كما أن القرفة والزنجبيل والتوابل الأخرى لها فوائد متتعددة، وبالنسبة للقرنفل، فيعمل على الوقاية من نمو الأورام، والتعزيز من الجهاز المناعي وعملية الهضم، وغيرها من الفوائد، التي تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
عادات-صحية-تتعلق-بالطعام

غسول اليد وفرشة الأسنان|4 عادات لا تبالغ في ممارستها

توجد العديد من العادات التي نمارسها يوميًا، بدون علم بأهميتها أو آثارها الجانبية على الجسم، على سبيل المثال: ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، يجعلك تتمتع بصحة جيدة على المدى البعيد لكنه ممارستها لساعات طويلة يؤلم العضلات والعظام، أما اتباع نظام غذائي غني بالدهون والأطعمة الجاهزة، ينتج عنه زيادة كبيرة بالجسم، وارتفاع معدلات الكوليسترول الضارة، لذا بعض العادات غير صحية على الإطلاق، يجب التوقف عنها على الفور، كالإفراط في غسيل الأسنان، والنوم لساعات طويلة أكثر من المعتاد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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