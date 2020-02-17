لو حاسة باكتئاب وقلق.. ابدأي بتعلم الخياطة

تحرير:إسراء سليمان ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

فوائد الخياطة

الاكتئاب والقلق والتوتر من أكثر الأشياء المزعجة، التي أصبحنا نواجهها كل يوم، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل سليم، من المحتمل أن يتسلل إليك شعورًا بالانتحار، للتخلص من الأعباء وضغوطات الحياة، لذا عليك بالبحث عن أشياء ممتعة، تمنحك الطاقة والشغف، لتصبح قادرًا على التحمل، وبالنسة للدراسات والأبحاث، قال الخبراء أن الحياكة تساعد على التخلص من الشعور بالاكتئاب والقلق، كما أنها تساعد في التقليل من الألم المزمن، والأمراض العقلية مثل الخرف، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".

تعتبر الحكاية أحد الهوايات المفضلة بين النساء، ولكن مع التقدم التكنولولجي، استُبدلت تلك الخيوط الملونة والإبر بوسائل الترفيه الأخرى، ولكن يمكن ممارستها الآن، حيث وضحت الأبحاث والدراسات أن الخياطة تساعد في التقليل من الاكتئاب والقلق، مع إبطاء ظهور علامات الخرف والألم المزمن. أجريت دراسة على مجموعة عاملين،