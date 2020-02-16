لجنة تحكيم bt100 تتفق على معايير علمية لقياس الآداء

نمو الأرباح والأداء فى البورصة والتطوير والأبحاث ودعم الناتج المحلى والتنمية المستدامة وبيئة العمل وتمثيل المرأة أبرز معايير التقييم للجوائز في النسخة 2020

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٠ ص

bt100

اجتمعت لجنة التحكيم الخاصة باحتفالية bt 100 في نسختها لعام 2020، أمس السبت، وذلك لتحديد معايير وأسماء المرشحين النهائية، من الشركات ومؤسسات الأعمال والشخصيات العامة الأفضل أداءًا خلال عام 2019، تمهيدًا لإعلانها رسميًا فى حفل كبير يقام يوم 3 مارس المقبل، بحضور كبار المسؤولين ورؤساء الشركات والبنوك ورموز مجتمع الأعمال المصرى والدولى. واستقرت اللجنة على عدة معايير لاختيار مرشحى "نسخة 2020"، والتى تتواكب مع القواعد العلمية لمنح الجوائز وتكريم مؤسسات الأعمال

وتأتي في مقدمة معايير التقييم للجوائز، معدل نمو الأرباح للمؤسسات والقيد فى البورصة المصرية، ومواكبة مفاهيم التطوير والأبحاث ومساهمة الشركة أو المؤسسة فى دعم الناتج المحلى الإجمالى لمصر ودعم مفاهيم التنمية المستدامة والمشاركة في مشروعات خدمة المجتمع والشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وقوة العلامة