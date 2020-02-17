لفقدان الوزن.. تجنب عادات تفعلها في الصباح

تحرير:إسراء سليمان ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

فقدان الوزن

فقدان الوزن والرشاقة من الأشياء التي أصبحت تطاردنا، وعند مقارنة أجسامنا مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي ذلك إلى الشعور بالاكتئاب والإحباط، لذا نبحث دائمًا عن أنظمة غذائية صحية، تساعدنا على فقد الكيلو جرامات في فترة قصيرة، بما في ذلك، نظام الكيتو الذي حظى بشهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، من ناحية أخرى، وضح خبراء التغذية وجود عادات يومية نمارسها في الصباح، وتؤدي إلى زيادة مؤكدة بالوزن، مثل عدم شرب ماء، أو تناول وجبات سريعة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "boldsky".

أسلوب الحياة والعادات غير الصحية، هي أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن، لذا عليك بالتعرف عليها، للتخلص من الدهون المزعجة، وفيما يلي بعض منها: -تفويت شرب المياه للتعزيز من فقدان الوزن، يعتبر تناول المياه في الصباح أحد أهم العادات الصحية، لذا لا تنسى تناول كوب أو اثنين من المياه الدافئة، كما أنه يعزز