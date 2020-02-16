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2 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال نوفمبر 2019

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م
تحويلات المصريين
تحويلات المصريين
أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوي 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018).

وقد أسفر ذلك عن ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2019 (الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020) بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوي 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق). 

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