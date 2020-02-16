أوبو ونوكيا وفيفو يؤجلون إطلاق هواتفهم بسبب كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٥ م

هواتف أوبو

شركات صناعة الهواتف الذكية كانت على أحر من الجمر انتظارًا لمعرض الهواتف الذكية MWC الذي تم إلغاءه منذ أيام تخوفًا من فيروس كورونا، حيث كانت كل شركة تكشف عن أحدث ما لديها من ابتكارات في عالم الهواتف الذكية الجديدة كل عام، وفي هذه الدورة الملغاة كانت شركة نوكيا وأوبو وفيفو أبرز الشركات التي أجلت اطلاق هواتفها دون تحديد موعد محدد للإطلاق في المستقبل. وقالت شركة HMD العالمية المالكة للعلامة التجارية نوكيا، نتابع الموقف العالمي بعناية بعد انتشار فيروس كورونا " Covid-19".

وأكدت شركة HMD في بيان لها لطالما كان MWC حدثًا رئيسيًا في خطتنا السنوية، وكنا متحمسين للغاية لعرض منتجاتنا الجديدة على شركائنا وعملائنا ووسائل الإعلام ولمحبيناـ ومع ذلك، فإن صحة وسلامة موظفينا وعملائنا وأصحاب المصلحة هي أولويتنا القصوى. وأضافت الشركة "سنخطر كافة وسائل الإعلام وشركائنا وعملائنا