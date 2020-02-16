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أوبو ونوكيا وفيفو يؤجلون إطلاق هواتفهم بسبب كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٥ م
هواتف أوبو
هواتف أوبو
شركات صناعة الهواتف الذكية كانت على أحر من الجمر انتظارًا لمعرض الهواتف الذكية MWC الذي تم إلغاءه منذ أيام تخوفًا من فيروس كورونا، حيث كانت كل شركة تكشف عن أحدث ما لديها من ابتكارات في عالم الهواتف الذكية الجديدة كل عام، وفي هذه الدورة الملغاة كانت شركة نوكيا وأوبو وفيفو أبرز الشركات التي أجلت اطلاق هواتفها دون تحديد موعد محدد للإطلاق في المستقبل. وقالت شركة HMD العالمية المالكة للعلامة التجارية نوكيا، نتابع الموقف العالمي بعناية بعد انتشار فيروس كورونا " Covid-19".
وأكدت شركة HMD في بيان لها لطالما كان MWC حدثًا رئيسيًا في خطتنا السنوية، وكنا متحمسين للغاية لعرض منتجاتنا الجديدة على شركائنا وعملائنا ووسائل الإعلام ولمحبيناـ ومع ذلك، فإن صحة وسلامة موظفينا وعملائنا وأصحاب المصلحة هي أولويتنا القصوى. وأضافت الشركة "سنخطر كافة وسائل الإعلام وشركائنا وعملائنا
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اختراق-تطبيق-دليل-السعودى

مصر تمثل 31% من الهجمات الإلكترونية في تطبيقات التعارف

حذّرت شركة كاسبرسكي من مخاطر التهاون في التعامل مع تطبيقات التعارف في المنطقة، مع اقتراب يوم الحب، وتزايد الضغوط التي يتعرض لها العشاق لإحكام رسم خططهم لهذه المناسبة. وأظهر تحليل أجرته الشركة أن المنطقة شهدت خلال العام 2019 انتشار 658 تهديدًا اختبأت تحت ستار أكثر من 20 تطبيق تعارف شهير، استطاعت أن تشُنّ هجمات اكتشف منها 2,082 هجومًا على 1,352 مستخدمًا. وكانت مصر أبرز الدول التي تعرضت للهجمات، بما نسبته 31% من جميع الهجمات التي شُنّت في المنطقة، تلتها المملكة العربية السعودية (18%) ودولة الإمارات (17%).
xiaomi

شاومي تطلب 8.2 مليار دولار لتواجه تأثير فيروس كورونا

تسعى شركة شاومي المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية للحصول على قروض مصرفية بقيمة إجمالية 57.4 مليار يوان ما يعادل "8.2 مليار دولار" على الأقل لتخفيف حدة تأثير تفشي "فيروس كورونا"، وتسعى شاومي، رابع أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، إلى قروض بقيمة خمسة مليارات يوان "716.24 مليون دولار" لإنتاج وبيع معدات طبية تشمل أقنعة وأجهزة قياس حرارة الجسم، حيث تكافح الصين لاحتواء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص، الأغلبية العظمى منهم بالبر الرئيسي، وأصاب أكثر من 40 ألفا.
هواوى (3)

لهذه الأسباب فودافون تعاقب شركة هواوي للشبكات

بدون مقدمات، أعلن نيك ريد، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون البريطانية للاتصالات، قراره بإزالة جميع الأجهزة والمكونات التى ثبتتها هواوى الصينية على شبكات موبايلاتها الرئيسية فى أوروبا، وذلك بعدما أعلنت حكومة لندن حظر هواوي من تطوير شبكات الجيل الخامس G5. وقال ريد، إن القرار جاء نتيجة إعلان المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية إزالة جميع مكونات هواوي من شبكات هواتفها الرئيسية في القارة. وذكرت وكالة «رويترز» أن إزالة مكونات هواوي من شبكات الاتصالات الرئيسية فى بريطانيا ودول أوروبا ستستغرق حوالي 5 سنوات وبتكلفة تقترب من 200 مليون يورو.
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mwc

بعد انسحاب شركات كبرى.. كورونا يهدد معرض MWC برشلونة

معرض MWC الذي يقام سنويًا في مدينة برشلونة الإسبانية يعد من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، ويحظى بحضور سنوي بمئات الآلاف من المهتمين بعالم التكنولوجيا، لكن يبدو أن هذا العام سيكون مختلفا، وذلك نتيجة ظهور فيروس كورونا الذي بدأ يضرب عدة دول ما حوله إلى وباء، في ظل عدم اكتشاف علاج فعال له، ما أدى إلى وجود حالة من الاضطراب وصلت باعتذار العديد من الشركات الكبرى عن المشاركة في نسخة المعرض هذا العام، فإلى أي مدى سيصمد MWC 2020 في مواجهة فيروس كورونا.
هواتف-سامسونج

2.16 مليار موبايل وحاسب آلي سيتم شحنهم للبيع في 2020

ر حديث لشركة جارتنر إن شحنات الأجهزة العالمية وهى أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، ستصل إلى 2.16 مليار وحدة فى عام 2020، بزيادة قدرها 0.9 % عن عام 2019 مدعومة بالنمو فى شحنات الهواتف الذكية التى تقودها أجهزة 5G. سوف تمثل طرازات الجيل الخامس 5G نسبة 12% من شحنات الهواتف المحمولة فى عام 2020 والتى ستصل إلى 43 % بحلول عام 2022، وقال رانجيت أتوال مدير الأبحاث فى جارتنر: “سوف يشهد عام 2020 انتعاشًا طفيفا فى السوق، حيث أن زيادة توافر أجهزة 5G ستعزز بدائل الهاتف المحمول، والتى ستقود شحنات الأجهزة العالمية”
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