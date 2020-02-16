روساتوم الروسية: 3 شركات مصرية تنفذ محطة الضبعة النووية

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٢ م

أرض الضبعة

أعلنت شركة «أتوم ستروي اكسبورت» القسم الهندسي لشركة «روساتوم» النووية الروسية عن اختيار ثلاث شركات من إجمالي 10 شركات مقاولات مصرية تقدمت للفوز بثلاث مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية. تضمنت المناقصات فوز شركة "بتروجيت" بمناقصة تنفيذ مجمع الأعمال خلال الفترة التحضيرية لبناء منشآت الموقع في محطة الضبعة النووية، وفازت شركة "حسن علام" بمناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة لمحطة الضبعة النووية، بينما حصلت شركة المقاولون العرب على مناقصة التسوية الرأسية للأقسام أرقام 1 و5 و8، وذلك لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفقًا للجدول الزمني المتوافق عليه.

وتعتزم شركة «أتوم ستروي اكسبورت» طرح مناقصة أخرى جديدة في عام 2020 لاستكمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية. وستتضمن المناقصة تنفيذ مهام تسوية جزء من مساحة البناء، وتسوية موقع البناء الرئيسي، والحفر، والشبكات، والطرق.وتحرص روساتوم على مشاركة المؤسسات والشركات المحلية في عمليات تطوير مشروع بناء محطة