الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٩ م

السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، التي أقيمت اليوم الأحد، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامي القادة.

كان الفقيد قد تخرج من الكلية الجوية عام 1956، وشغل عدة مناصب من بينها قائدا لأحد الألوية الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973، وتدرج في المناصب القيادية حتى عين قائدا للقوات الجوية في الفترة من عام 1990 وحتي عام 1996. واشترك في جميع الحروب التي خاضتها مصر منذ 1956 وحتى نصر أكتوبر ????، وحصل على العديد من الأوسمة