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اتصالات مصر تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بتعاون حكومي

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة اتصالات لتنمية المجتمع لتوفير برامج تدريبية وتوعوية متخصصة لتمكين وبناء قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة
تحرير:أحمد البرماوي ١٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ م
اتصالات مصر
اتصالات مصر
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع بشأن توفير برامج تدريبية وتوعوية متخصصة تهدف الى تمكين وبناء قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، حضر مراسم التوقيع المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقيادات التنفيذية بمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع.
يتضمن البروتوكول التعاون في توعية المجتمع لما تمثله من أهمية كبرى في الوقاية من الأمراض، حيث يمكن تجنب نحو 60% من حالات فقدان السمع عند الأطفال من خلال التوعية اللازمة لذويهم حول أسباب ونتائج وكيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع، كما ينص البروتوكول على توفير دورات تدريبية من أجل تنمية مهارات أكثر من 5
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