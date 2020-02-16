الإسماعيلي يهزم الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي أبطال العرب
تحرير:علي الزيني
١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٧ م
الاسماعيلي
حقق فريق الإسماعيلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف نظيف، جاء عن طريق فخر الدين بن يوسف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في الخامس عشر من شهر مارس المقبل، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في مواجهة الإياب.
ويحتاج فريق الإسماعيلي إلى التعادل في المغرب أو الخسارة بفارق هدف في حالة التسجيل خارج الأرض من أجل التأهل.
بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل سيطر من فريق الترجي، الذي أهدر فرصة هدف محقق، في الدقيقة 8، بعدما انفرد سفيان الرحيمي بمرمى الإسماعيلي، وسدد كرة أعلى العارضة، مر الوقت دون خطورة على مرمى الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وفشل اللاعبون في الوصول إلى الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي
بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل سيطر من فريق الترجي، الذي أهدر فرصة هدف محقق، في الدقيقة 8، بعدما انفرد سفيان الرحيمي بمرمى الإسماعيلي، وسدد كرة أعلى العارضة، مر الوقت دون خطورة على مرمى الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وفشل اللاعبون في الوصول إلى الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الدقيقة 50، لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، واحتسب ركلة جزاء لفريق الإسماعيلي، بعد لمسة يد على حميد أحداد، نفذها فخر الدين بن يوسف، بنجاح على يسار حارس المرمى، معلنًا عن هدف التقدم للدراويش.
وحرم الحكم المساعد الإسماعيلي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 بسبب تسلل على محمد الشامي، الذي حجب الرؤية عن حارس مرمى فريق الرجاء، بالرغم من عدم التعامل مع الكرة بشكل مباشر، مرت باقي الدقائق دون جديد، لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي، بهدف نظيف.