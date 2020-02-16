رياضة

الإسماعيلي يهزم الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي أبطال العرب

تحرير:علي الزيني ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٧ م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
حقق فريق الإسماعيلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف نظيف، جاء عن طريق فخر الدين بن يوسف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في الخامس عشر من شهر مارس المقبل، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في مواجهة الإياب. ويحتاج فريق الإسماعيلي إلى التعادل في المغرب أو الخسارة بفارق هدف في حالة التسجيل خارج الأرض من أجل التأهل.
بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل سيطر من فريق الترجي، الذي أهدر فرصة هدف محقق، في الدقيقة 8، بعدما انفرد سفيان الرحيمي بمرمى الإسماعيلي، وسدد كرة أعلى العارضة، مر الوقت دون خطورة على مرمى الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وفشل اللاعبون في الوصول إلى الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي
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