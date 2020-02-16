فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«المرأة ذات الوزن المرح».. رانية خلاف تبدع وتزيح الخوف من طريقها

الشاعرة رانية خلاف: تأثرت بالأدب الغربي والصوفي.. والإيروتيكية تأمل فلسفي في جماليات الرغبة الجنسية والحب الرومانسي.. ومؤمن سمير: شعرها يزيح من طريقه كل غلالات الخوف وتعاليم المجتمع والواقع المحافظ
تحرير:خالد وربي - تصوير: هاني شمشون ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٩ م
الشاعرة رانية خلاف
الشاعرة رانية خلاف
تحكي الشاعرة رانية خلاف عن ديوانها الشعري الجديد الصادر عن دار "أزمنة" بالأردن 2020 "المرأة ذات الوزن المرح.. نصوص إيروتيكية"، فتقول: الشعرُ كما أراه، هو التقاء إنساني –عارٍ من التنميق المقصود- مع الحياة، تفاعل مع الأشكال المادية والروحية التي نواجهها، الشعر هو اليومي، هو الحميمي. أن أكتب شعرا يعني أن أقبل التعري، أن أنفتح، أن أختلط بالمرئي.
وتكمل: "بالنسبة لي أن أكتب شعرا مرادف لاندماجي في اللون واللوحة والموسيقى والدراما والصورة، اندماجي مع أفكار مادية، مع العنف والقسوة، مع الفاجعة وتتسائل الشاعرة هل هي محاولة لاستعراض الجرأة؟ أو تعبير عن جوع جنسي؟ محاولة لهدم الوجه المحافظ والبارد للموجودات والأفعال والعلاقات ما بين الأشياء؟ ربما لهذا
اقرأ المزيد
رانية- خلاف (6)

توقيع ومناقشة.. رانية خلاف تحتفل بديوانها «المرأة ذات الوزن المرح» السبت

يقام حفل توقيع ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» للشاعرة رانية خلاف، في السادسة مساء السبت المقبل، بجاليري مشربية في شارع محمود بسيوني بمنطقة وسط البلد، ويصاحب فعاليات الحفل عرض بالشرائح لتجربة الكتابة الارتجالية التفاعلية مع أعمال الفنانين التشكيليين حسام صقر وخالد سراج، وتخصص فقرة رئيسة لمناقشة الديوان، الصادر عن دار أزمنة بعمان الأردن، بمشاركة الباحث والناقد الأدبي الدكتور محمد الشحات والشاعر والناقد مؤمن سمير.
الفنان-التشكيلي-صلاح-عناني

الفنان صلاح عناني: مصر تعيش لحظة تاريخية «فارقة»

أكد الفنان التشكيلي صلاح عناني،أن مصر تعيش الآن لحظة تاريخية لن تتكرر، تتمثل في الحضور المصري القوي في غياب وجود إمبراطورية تحكم العالم، وأنه من هذا المنطلق تنبهت الدولة المصرية للاهتمام بالتوجه نحو القارة الأفريقية باعتبارها تمثل عمقا استراتيجيا كبيرا بالنسبة لمصر،وهو ما ظهر بقوة في دعمها لأمن واستقرار ليبيا في مواجهة مخاطر الجماعات المتطرفة. وقال عناني خلال فعاليات الندوة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان: "اللوحة التشكيلية ومخاطبة الجماهير"، بمشاركة الدكتور محمد حمدي، أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، إن الحضارة المصرية تمتد إلى أكثر من 45 ألف عام وليس 7 آلاف عام كما يزعم الغرب، في محاولة منهم لطمس الهوية الثقافية المصرية.
الكاتب- محمد- حسن -خليفة (1)

«روحي مقبرة».. محمد حسن خليفة تنبأ بوفاته في معرض الكتاب

نعت وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية، بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة، وتبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية، وعلى الفور تم نقله على أثرها إلى المستشفى.
اقرأ المزيد من الأخبار
رانية- خلاف (6)

توقيع ومناقشة.. رانية خلاف تحتفل بديوانها «المرأة ذات الوزن المرح» السبت

يقام حفل توقيع ديوان «المرأة ذات الوزن المرح» للشاعرة رانية خلاف، في السادسة مساء السبت المقبل، بجاليري مشربية في شارع محمود بسيوني بمنطقة وسط البلد، ويصاحب فعاليات الحفل عرض بالشرائح لتجربة الكتابة الارتجالية التفاعلية مع أعمال الفنانين التشكيليين حسام صقر وخالد سراج، وتخصص فقرة رئيسة لمناقشة الديوان، الصادر عن دار أزمنة بعمان الأردن، بمشاركة الباحث والناقد الأدبي الدكتور محمد الشحات والشاعر والناقد مؤمن سمير.
رانية- خلاف (6)

«المرأة ذات الوزن المرح».. ديوان جديد للشاعرة رانية خلاف بمعرض الكتاب

صدر هذا الأسبوع عن دار أزمنة بعمان الأردن ديوان المرأة ذات الوزن المرح للشاعرة رانية خلاف. كتبت قصائد الديوان ما بين عامي 2015 و 2019 وتشكل تجربة خاصة في الكتابة الإيروتيكية من مدخل التصوف. يعد الديوان جزءا مكملا لديوان خرائط اللذة للشاعرة الذي صدر عن دار آفاق في القاهرة عام 2015. المرأة ذات الوزن المرح تحتفي ليس فقط بالإيروتيك ولكن أيضا بالفن التشكيلي حيث كتبت عددا من القصائد بتفاعل عفوي مع لوحات للفنان التشكيلي حسام صقر، الذي أهدى الديوان لوحة الغلاف، وتشكيل حر من السيراميك للخزاف خالد سراج.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]