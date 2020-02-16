اليمن: مقتل 18 حوثيًا في مواجهات على حدود السعودية

تحرير:وكالات ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ م

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل 18 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثيين، في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، إذ قال مصدر عسكري، إن «مجاميع من الحوثيين نفذت هجوما حاولت خلاله التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب مديرية الغيل جنوب غربي الجوف»، مضييفًا: «صد الجيش اليمني الهجوم، وأوقع أكثر من 18 قتيلا من الحوثيين وجرحى آخرين»، مشيرًا إلى أن طيران التحالف العربي شن غارات دقيقة استهدفت تجمعات للحوثيين ومخزن سلاح وآليات قتالية في جبهات الغيل والمحزمات وجرشب، أدت إلى إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

في سياق متصل، نفذ الجيش اليمني هجوما على الحوثيين في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، إن القوات شنت بإسناد من مروحيات ومدفعية التحالف هجوما على مواقع للحوثيين في تخوم جبل العقيم المطل على جبال المسطبة والمروي في مران «مديرية