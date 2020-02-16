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اليمن: مقتل 18 حوثيًا في مواجهات على حدود السعودية

تحرير:وكالات ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩ م
الحوثيين_أرشيفية
الحوثيين_أرشيفية
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل 18 عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثيين، في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، إذ قال مصدر عسكري، إن «مجاميع من الحوثيين نفذت هجوما حاولت خلاله التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب مديرية الغيل جنوب غربي الجوف»، مضييفًا: «صد الجيش اليمني الهجوم، وأوقع أكثر من 18 قتيلا من الحوثيين وجرحى آخرين»، مشيرًا إلى أن طيران التحالف العربي شن غارات دقيقة استهدفت تجمعات للحوثيين ومخزن سلاح وآليات قتالية في جبهات الغيل والمحزمات وجرشب، أدت إلى إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
في سياق متصل، نفذ الجيش اليمني هجوما على الحوثيين في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، إن القوات شنت بإسناد من مروحيات ومدفعية التحالف هجوما على مواقع للحوثيين في تخوم جبل العقيم المطل على جبال المسطبة والمروي في مران «مديرية
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نتنياهو

بدء تنفيذ رحلات تجارية إسرائيلية عبر أجواء السودان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن بدء الطيران الإسرائيلي تنفيذ رحلات تجارية عبر أجواء السودان، قائلًا في كلمة ألقاها أمام زعماء للجالية اليهودية الأمريكية: «نبحث الآن التطبيع السريع. عبرت يوم أمس أول طائرة إسرائيلية المجال الجوي السوداني»، مضيفا أن فترة الرحلات المتجهة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية ستتقلص بذلك بواقع 3 ساعات. وقال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة الماضية، إن لقاءه مع نتنياهو في أوغندا، يأتي في إطار «بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية».
السفارة-الامريكية-في-بغداد (1)

هل يتصاعد النزاع الأمريكي الإيراني في العراق؟

لا تزال المنطقة الخضراء في العراق في مرمى نيران الصواريخ بعد الهجوم الذي وقع فجر اليوم الأحد، حيث استهدفت 3 صواريخ محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء. وسمعت الانفجارات الأولى قرب السفارة الأمريكية، تبعها تحليق مكثف للطائرات في أجواء المدينة ، وتتعرض السفارة الأمريكية الواقعة ضمن المنطقة الخضراء لهجمات صاروخية متكررة، دون أن تتبناها أية جهة. ويعتبر هذا الهجوم السادس الذي يستهدف مقر السفارة منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير الماضي.
مصارعة نسائية

أول نزال مصارعة نسائي على لقب «سماك داون» في السعودية

ذكرت العديد من المواقع الخاصة بأخبار المصارعة، أن شركة "WWE" الأمريكية، ستقيم أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" للسيدات، وذلك في عرض "سوبر شوداون"، المقام الخميس 27 فبراير الجاري، حسبما ذكرت "سبوتنيك".
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بعد رحيله.. سليماني يظهر مجددًا في لبنان ويثير الغضب

ما زال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يثير الجدل والغضب حتى بعد رحيله خلال ضربة أمريكية في الثالث من يناير الماضي استهدفت موكبه قرب مطار بغداد الذي وصل إليه قادمًا من سوريا ولبنان، واستهدف أيضًا مع سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومجموعة من مسؤولي التشريفات وضباط في الحرس الثوري الإيراني. وظهر سليماني، أمس السبت، بعد إزالة الستار عن مجسم له، تمت إقامته في منطقة مارون الراس على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
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مصارعة نسائية

أول نزال مصارعة نسائي على لقب «سماك داون» في السعودية

ذكرت العديد من المواقع الخاصة بأخبار المصارعة، أن شركة "WWE" الأمريكية، ستقيم أول نزال مصارعة نسائي على لقب "سماك داون" للسيدات، وذلك في عرض "سوبر شوداون"، المقام الخميس 27 فبراير الجاري، حسبما ذكرت "سبوتنيك".
الحرب-في-اليمن (2)

مقتل 15 حوثيا خلال مواجهات مع التحالف العربي والجيش اليمني

أفادت مصادر يمنية اليوم الجمعة، بمقتل 15 حوثيا بينهم 6 قيادات تلقوا تدريبات سابقا في إيران إثر ضربات جوية نفذها طيران التحالف العربي، استهدفت مواقعهم في منطقة المحزمات بمحافظة الجوف. ونقلت قناة (الحدث) الإخبارية عن تلك المصادر القول إن التحالف استهدف عربة مدرعة كانت تقل عددا من قيادات من المليشيات الحوثية ممن تلقوا تدريبهم في إيران، وهم من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم: إياد يحي الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

قتلى وجرحى في غارات على مواقع تابعة للحوثيين باليمن

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة للحوثيين وتجمعات في صنعاء والحديدة والجوف، إذ أكدت مصادر محلية، أن الغارات استهدفت جبل عطان في صنعاء ومعسكر الصباحة غرب العاصمة صنعاء وتعزيزات للميليشيات في ضاحية أرحب شمال العاصمة كانت في طريقها لخطوط المواجهات الدائرة بين الميليشيات والجيش الوطني بجبهتي الجوف ونهم.وفي الحديدة أفادت مصادر، أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات في مديرية الصحي شمال المدينة ومواقع في منطقة الدريهمي جنوبا، أسفرت الغارات عن تدمير آليات وعتاد حربي للميليشيات وسقوط قتلى وجرحى.
الخارجية المصرية

مصر تدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمني

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين، إذ نقل البيان خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المُصاب الأليم.
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