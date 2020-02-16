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رسميًا.. الصين تبدأ في إنتاج علاج لفيروس كورونا

تحرير:وكالات ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ م
كورونا
كورونا
أعلنت إدارة مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، أنه تم اليوم الأحد إنتاج أول دواء قد يكون فعالا في مكافحة فيروس «كورونا» الجديد، إذ ذكرت الإدارة، أن الدواء يعرف باسم «Favipiravir»، أو «Avigan»، مضيفة: «في 15 فبراير، تم منح الموافقة الرسمية من جانب الجهات الحكومية المختصة لدواء Fawailaway المعروف سابقا باسم Favipiravir أو Fapilaway، المركب في شركة Zhejiang Hisun Pharmaceutical، وهو ما سيسمح ببيعه في السوق، هذا هو أول دواء في البلاد تم السماح ببيعه في السوق رسميا بعد انتشار الفيروس المميت».
يذكر أن الدواء قد يلعب دورا مهما في علاج المرض الخطير والوقاية منه، فيما لم يتم تقديم اسم الدواء باللغة اللاتينية، ولكن في صورة الترخيص التي انتشرت في الإنترنت، يظهر واضحا اسم Favipiravir.وقبل ذلك، أعلن المركز الوطني الصيني للتصاميم التكنولوجية الحيوية، أنه توجد عدة أدوية بينها العقاران الصيني Remdesivir،
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فيروس-كورونا (3)

طيران اليابان: قد نخسر 1.23 مليار دولار بسبب كورونا

رجحت منظمة الطيران المدني الدولي أن اليابان قد تخسر 1.29 مليار دولار من إيرادات السياحة في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام بسبب قيود الطيران الدولية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة أرجعت تقديرها إلى قلة نسبة عدد المسافرين الصينيين جواً ، كما أن مدينة ووهان بوسط الصين كانت في مركز تفشي المرض.
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روسيا: إصابة اثنين في حادث طعن بكنيسة في موسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد، وقوع حادثة طعن بكنيسة في وسط موسكو مما أسفر عن إصابة شخصين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك -في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الشرطة اعتقلت الفاعل بعد مطاردته واتضح أنه من سكان منطقة ليبستيك ويبلغ من العمر 26 عاما".
كورونا 7

ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا بالصين إلى 1665 وفاة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 1665 وفاة، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 142 شخصًا، في حين انخفض عدد المصابين.
كورونا

ضحايا كورونا في الصين: 1666 وفاة و68 ألف إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 2009 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و142 وفاة جديدة، أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 68 ألفا و584 حالة بالإضافة إلى 1666 وفاة حتى نهاية يوم أمس، مشيرة إلى أن حالات الوفيات المسجلة، أمس، جاءت بواقع 139 وفاة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) بوسط البلاد، و2 في سيتشوان، وواحدة في هونان، وأن 11 ألفا و272 مريضا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، و8 آلاف و228 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.
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كورونا

ضحايا كورونا في الصين: 1666 وفاة و68 ألف إصابة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 2009 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و142 وفاة جديدة، أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 68 ألفا و584 حالة بالإضافة إلى 1666 وفاة حتى نهاية يوم أمس، مشيرة إلى أن حالات الوفيات المسجلة، أمس، جاءت بواقع 139 وفاة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) بوسط البلاد، و2 في سيتشوان، وواحدة في هونان، وأن 11 ألفا و272 مريضا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، و8 آلاف و228 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.
فيروس-كورونا (1)

سكتة قلبية تنهي حياة طبيب كافح كورونا 10 أيام متواصلة

توفي طبيب صيني جراء سكتة قلبية، بعد عمله المتواصل لمدة 10 أيام في مكافحة فيروس كورونا الجديد. وعمل الطبيب، سونغ بينغ جي، البالغ من العمر 27 عاما، كقائد فريق في عيادة محلية بمقاطعة هونان، على الحدود مع هوبي، في الوسط الشرقي للصين، وفقا للسلطة المحلية. وكان مسؤولا عن إجراء اختبار درجة حرارة السائقين والركاب على طريق سريع، وعمل دون توقف منذ 25 يناير الماضي. وقالت حكومة مدينة هنغيانغ، إن سونغ، وهو مواطن من بلدة كايون في مقاطعة هنغشان، توفي بعد عودته إلى غرفة النوم في الساعات الأولى من يوم الإثنين.
كورونا 7

الإمارات تسجل خامس إصابة بفيروس كورونا القاتل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل خامس حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من مدينة ووهان في جمهورية الصين الشعبية، حيث يتلقى العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية، مشيرة إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقا، ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي القلق بشأنهم، بحسب العربية.
كورونا

الصين: لدينا كامل الثقة والقدرة على مكافحة «كورونا»

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، اليوم الجمعة، إن الصين لديها كامل الثقة والقدرة على الفوز بالحرب ضد الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد. وأضافت يينغ في تصريح اليوم تعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية، أن انتشار فيروس كورونا الجديد أصبح حالة طواريء للصحة العامة تثير قلقا دوليا- "منذ تفشي وباء فيروس كورونا الجديد، اتخذت الحكومة الصينية أكثر تدابير الوقاية والسيطرة شمولا وصرامة بإحساس كبير بالمسؤولية عن صحة الناس، وأن العديد من هذه التدابير تتجاوز بكثير متطلبات اللوائح الصحية الدولية".
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