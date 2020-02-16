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بدء تنفيذ رحلات تجارية إسرائيلية عبر أجواء السودان

تحرير:وكالات ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ م
نتنياهو
نتنياهو
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن بدء الطيران الإسرائيلي تنفيذ رحلات تجارية عبر أجواء السودان، قائلًا في كلمة ألقاها أمام زعماء للجالية اليهودية الأمريكية: «نبحث الآن التطبيع السريع. عبرت يوم أمس أول طائرة إسرائيلية المجال الجوي السوداني»، مضيفا أن فترة الرحلات المتجهة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية ستتقلص بذلك بواقع 3 ساعات. وقال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة الماضية، إن لقاءه مع نتنياهو في أوغندا، يأتي في إطار «بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية».
وأشار إلى أن «الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب وتوافق كبير ويلقى تأييدًا شعبيًا واسعًا داخل السودان»، مضيفًا: «أن لإسرائيل دور في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب»، وفقًا لما
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عبدالفتاح-البرهان

عبد الفتاح البرهان: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان

قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، إن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في أوغندا، يأتي في إطار «بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية»، مشيرا إلى أن «الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب وتوافق كبير ويلقى تأييدًا شعبيًا واسعًا داخل السودان»، مضيفًا: «أن لإسرائيل دور في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب»، وفقًا لما ذكرته وكالة معا الفلسطينية.
البرهان ونتنياهو

لقاء تاريخي بين نتنياهو والبرهان والعقوبات كلمة السر

أثار اللقاء المفاجئ الذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس الإثنين في أوغندا، الكثير من الجدل داخل السودان وخارجها. كشف عن هذا اللقاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، وأعلن المكتب أن نتنياهو ناقش "تطبيع" العلاقات خلال لقائه سياسيين سودانيين كباراً في أوغندا، وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الاحتلال، التقى نتنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين.
مجلس السيادة بالسودان

اجتماع طارئ لحكومة السودان ردا على لقاء نتنياهو

تعقد الحكومة السودانية، اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، وذلك حسبما أفادت الوكالات الإخبارية في نبأ عاجل لها. والتقى البرهان ونتنياهو، أمس الإثنين، لمدة ساعتين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي اللقاء قبل عقده بأسبوع. وكان نتنياهو قد قال قبل توجهه للقاء البرهان في أوغندا، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل.
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