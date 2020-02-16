بدء تنفيذ رحلات تجارية إسرائيلية عبر أجواء السودان

تحرير:وكالات ١٦ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ م

نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن بدء الطيران الإسرائيلي تنفيذ رحلات تجارية عبر أجواء السودان، قائلًا في كلمة ألقاها أمام زعماء للجالية اليهودية الأمريكية: «نبحث الآن التطبيع السريع. عبرت يوم أمس أول طائرة إسرائيلية المجال الجوي السوداني»، مضيفا أن فترة الرحلات المتجهة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية ستتقلص بذلك بواقع 3 ساعات. وقال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة الماضية، إن لقاءه مع نتنياهو في أوغندا، يأتي في إطار «بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية».

وأشار إلى أن «الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب وتوافق كبير ويلقى تأييدًا شعبيًا واسعًا داخل السودان»، مضيفًا: «أن لإسرائيل دور في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب»، وفقًا لما