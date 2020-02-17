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الأرصاد: اليوم طقس مائل للبرودة نهارا.. وسقوط أمطار

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:١١ ص
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء بالإضافة إلى سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، كما يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيما تتراوح سرعة الرياح ما بين نشطة إلى معتدلة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 13 18شبين الكوم 12 18طنطا 12 18دمنهور 12 18الإسكندرية 13 17بلطيم 13 18مطروح 12 18السلوم 11 17سيوة 09 19بورسعيد 11 17دمياط 12
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انقطاع-مياه

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن 4 مناطق، هي: "حي الوراق، وحي شمال الجيزة، وحي العجوزة، وحي بولاق الدكرور" وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لمدة 4 ساعات، مرجعة الانقطاع لتنفيذ الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: نقلة نوعية في ملف النظافة بالمحافظات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء محمد مرسي مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

زيادة أيام الإجازات خلال امتحانات الدبلومات الفنية

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مجموعة من طلاب التعليم الفني ممثلي اتحاد طلاب مصر، لمناقشة مواعيد جداول امتحانات الدبلومات الفنية، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، وذلك في ضوء استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) للعام الحالي 2019 - 2020، ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال الاجتماع تم الاستماع لملاحظات وآراء الطلاب بشأن جداول الامتحانات المقترحة ومدى ملاءمتها لهم.
الجنازة العسكرية (6)

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، التي أقيمت اليوم الأحد، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامي القادة.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء بالإضافة إلى سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، كما يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيما تتراوح سرعة الرياح ما بين نشطة إلى معتدلة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، اليوم الأحد، أمطار على السواحل السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، على أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

الأرصاد: غدا أمطار على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الأحد، أمطار على السواحل السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، على أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال الب?د حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
طقس-بارد (2)

أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.
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