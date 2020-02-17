سعر الدولار اليوم الإثنين 17 فبراير 2020 في البنوك
تحرير:رنا عبد الصادق
١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ ص
سعر الدولار اليوم
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.60 جنيه، ونحو 15.70 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك بلوم ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي، وبنك البركة نحو15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران نحو 15.71 جنيه للبيع،
سعر الدولار اليوم فى البنوك
سجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك المصري الخليجي، وبنك البركة نحو15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.
كما سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك التنمية الصناعية، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار أيضا في كل من البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
فيما سجل سعر الدولار في كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك البركة نحو 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.