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زيادة أيام الإجازات خلال امتحانات الدبلومات الفنية

تحرير:أمينة محمود ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ ص
امتحانات التعليم الفني - صورة أرشيفية
امتحانات التعليم الفني - صورة أرشيفية
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مجموعة من طلاب التعليم الفني ممثلي اتحاد طلاب مصر، لمناقشة مواعيد جداول امتحانات الدبلومات الفنية، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، وذلك في ضوء استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) للعام الحالي 2019 - 2020، ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال الاجتماع تم الاستماع لملاحظات وآراء الطلاب بشأن جداول الامتحانات المقترحة ومدى ملاءمتها لهم.
وتم الاتفاق على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 16 مايو المقبل، وتنتهي يوم الخميس 4 يونيو المقبل، على أن تبدأ الامتحانات العملية يوم 9 مايو على أن تستكمل باقي الاختبارات العملية لبعض التخصصات بعد انتهاء الامتحانات النظرية.وقال مجاهد، إن عدد امتحانات الدبلومات الفنية للتعليم الزراعى تبلغ 188 امتحانا، والتعليم
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انقطاع-مياه

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن 4 مناطق، هي: "حي الوراق، وحي شمال الجيزة، وحي العجوزة، وحي بولاق الدكرور" وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لمدة 4 ساعات، مرجعة الانقطاع لتنفيذ الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: نقلة نوعية في ملف النظافة بالمحافظات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء محمد مرسي مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للبرودة نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء بالإضافة إلى سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، كما يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيما تتراوح سرعة الرياح ما بين نشطة إلى معتدلة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الجنازة العسكرية (6)

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، التي أقيمت اليوم الأحد، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامي القادة.
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طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

شوقي: نهتم بوجهة نظر الآباء والمعلمين والطلاب في النظام الجديد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عددا من أولياء الأمور مهتمين فقط بدخول الجامعة ويعتبروها هي المشكلة والهدف، وهو أمر غير موجود في كل دول العالم، ونحن الآن نفكر فيما هو أفيد لأبنائنا ونهتم بوجهة نظر أولياء الأمور والمعلمين والطلاب في النظام الجديد، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان "دعوة الطلاب والمعلمين وقيادات المدارس وأولياء الأمور إلى العمل"، بحضور عدد من أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. وأشاد أولياء الأمور المشاركون فى الجلسة بنظام التعليم الجديد وأهدافه المتميزة، وكيف أنه يساعد فى تنمية مهارات البحث والفهم والتعلم، وبناء الشخصية.
طارق- شوقي

وزير التعليم للطلاب الغشاشين: ممكن نبعت لبابا وماما

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر صحفي، منعقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التربية والتعليم، إنه يجب على أولياء الأمور والطلاب أن ينسوا لغة الأرقام ومجموع دخول الجامعة وكلمة ناحج وراسب في نظام التقييم الجديد، الذي يستهدف قياس مستوى التعلم الحقيقي لدى الطلاب، فالامتحان قياس لمستوى الطالب، ويستطيع تحسينه من امتحان لآخر، مضيفًا أن توضيح الأرقام في نتيجة الصف الثاني الثانوي الإلكترونية، من 400 درجة هو علم كبير يقوم به مركز الامتحانات.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم عن نتيجة الثانوية: مستوى يدعو للفخر

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن ما تقوم به الوزارة هو تغيير ثقافة تجميع الدرجات إلى التعلم، وإن ما حدث منذ صيف 2018 حتى الآن شيء يدعو للفخر، ودفعة الصف الثاني الثانوي مهمة جدا لأنهم بدأوا التجربة وهي سنة نقل عادية، مضيفا أن الكارت الخاص بنتيجة الصف الثاني الثانوي، لم يكن جديدا على الطلاب لأنهم مروا بالتجربة، موضحا أنه يجب تغيير ثقافة ناحج وراسب والدرجات، فلا يوجد راسب فى النتيجة وإنما مستويات متدرجة بين الطلاب، فالطلاب جاءوا من نظام قديم يعرف الطالب درجته بعد كل امتحان ولكن في النظام الجديد لا يستطيع الطالب التوقع.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

التعليم: 156 سائقا وإداريا يتعاطون حشيش وترامادول

أعلن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم اكتشاف 156 حالة تعاطي ترامادول وحشيش بين سائقي حافلات المدارس الخاصة وإداريين، وذلك خلال حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، الذي يجريه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم فحص 6 آلاف و543 حالة ضمن حالات كشف وعلاج الإدمان على سائقي المدارس الخاصة وإداريين خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2019 في 121 مدرسة في 64 إدارة ومديرية.
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