زيادة أيام الإجازات خلال امتحانات الدبلومات الفنية

تحرير:أمينة محمود ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ ص

امتحانات التعليم الفني - صورة أرشيفية

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مجموعة من طلاب التعليم الفني ممثلي اتحاد طلاب مصر، لمناقشة مواعيد جداول امتحانات الدبلومات الفنية، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، وذلك في ضوء استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) للعام الحالي 2019 - 2020، ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال الاجتماع تم الاستماع لملاحظات وآراء الطلاب بشأن جداول الامتحانات المقترحة ومدى ملاءمتها لهم.

وتم الاتفاق على أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 16 مايو المقبل، وتنتهي يوم الخميس 4 يونيو المقبل، على أن تبدأ الامتحانات العملية يوم 9 مايو على أن تستكمل باقي الاختبارات العملية لبعض التخصصات بعد انتهاء الامتحانات النظرية.وقال مجاهد، إن عدد امتحانات الدبلومات الفنية للتعليم الزراعى تبلغ 188 امتحانا، والتعليم