الصين: 1771 حالة وفاة و70 ألف إصابة بـ«كورونا»

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 70 ألفا و635 شخصا، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة، مضيفة أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 100 حالة في مقاطعة هوبي (مركز تفشى الفيروس وسط الصين)، و3 حالات في مقاطعة خنان وحالتان في مقاطعة قوانغدونج.

وأضافت اللجنة أن 10 آلاف و844 حالة تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات، فيما انخفض عدد الحالات الخطيرة بـ628 ليصل إلى 10 آلاف و644 حالة، بينما تم تعقب 546 ألفا و16 شخصا كانوا على اتصال وثيق بمرضى مصابين منهم 150 ألفا و539 شخصا لا يزالوا تحت الملاحظة الطبية.وأوضحت أنه بنهاية يوم أمس، تم تسجيل 57 حالة