شوقي غريب: لا تسألوني عن بدائل لصلاح في الأولمبياد

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص

محمد صلاح

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي إنه سيعرض برنامجه بالكامل استعدادا لأولمبياد طوكيو على نادي ليفربول الإنجليزي ومدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك حسبما أفاد عبر قناة ten. وأوضح مدرب المنتخب الأولمبي: "لن أتدخل في الأجندة الدولية لشهري مارس ويونيو، بل ما يهمني مرحلة ما بعد انتهاء الموسم الجاري لتفادي أي تداخل نهائي، وهناك منتخبات بلا أهداف في الدورة الأولمبية، تستدعي لاعبين لتكريمهم وإشراكهم ليحققوا رقما في مشوارهم باللعب في كأس العالم والأولمبياد".

وتابع شوقي غريب: "كما سبق للبرازيل أن استعانت بنيمار لتفوز بذهبية أولمبياد 2016 ونفس الأمر بالنسبة للأرجنتين وليونيل ميسي في دورة 2008، فهل يعقل أن يكون لنا هدف في البطولة ونتجاهل ضم لاعب من أفضل 5 نجوم في العالم؟، فالأولمبياد تجذب عدة نجوم عالميين".ولفت مدرب المنتخب الأولمبي: "هناك تفويض لرئيس اتحاد

وتابع شوقي غريب: "كما سبق للبرازيل أن استعانت بنيمار لتفوز بذهبية أولمبياد 2016 ونفس الأمر بالنسبة للأرجنتين وليونيل ميسي في دورة 2008، فهل يعقل أن يكون لنا هدف في البطولة ونتجاهل ضم لاعب من أفضل 5 نجوم في العالم؟، فالأولمبياد تجذب عدة نجوم عالميين".



ولفت مدرب المنتخب الأولمبي: "هناك تفويض لرئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني بهذا الأمر، ونحن نؤدي دورنا الفني، وهناك رغبة من اللاعبين والجهاز الفني والجماهير واتحاد الكرة في تواجد صلاح، إلا أننا ملتزمون باللوائح، ولن نتخطاها".



وبسؤاله عن ترشيح البعض لعبد الله السعيد ليكون بديلا لمحمد صلاح حال عدم لحاق نجم ليفربول الإنجليزي بالدورة الأولمبية، رد غريب في ختام تصريحاته: "لا تسألوني عن بديل، سوف أتحدث عن الأمر في يونيو، لا علاقة لي بما يقال أو يتم ترشيحه، أنا من سأختار في النهاية".