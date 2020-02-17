رياضة

شوقي غريب: لا تسألوني عن بدائل لصلاح في الأولمبياد

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي إنه سيعرض برنامجه بالكامل استعدادا لأولمبياد طوكيو على نادي ليفربول الإنجليزي ومدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك حسبما أفاد عبر قناة ten. وأوضح مدرب المنتخب الأولمبي: "لن أتدخل في الأجندة الدولية لشهري مارس ويونيو، بل ما يهمني مرحلة ما بعد انتهاء الموسم الجاري لتفادي أي تداخل نهائي، وهناك منتخبات بلا أهداف في الدورة الأولمبية، تستدعي لاعبين لتكريمهم وإشراكهم ليحققوا رقما في مشوارهم باللعب في كأس العالم والأولمبياد".
وتابع شوقي غريب: "كما سبق للبرازيل أن استعانت بنيمار لتفوز بذهبية أولمبياد 2016 ونفس الأمر بالنسبة للأرجنتين وليونيل ميسي في دورة 2008، فهل يعقل أن يكون لنا هدف في البطولة ونتجاهل ضم لاعب من أفضل 5 نجوم في العالم؟، فالأولمبياد تجذب عدة نجوم عالميين".ولفت مدرب المنتخب الأولمبي: "هناك تفويض لرئيس اتحاد
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محمد بركات

بركات: الزمالك كان يستطيع الفوز بالستة على الترجي

يرى محمد بركات مدير منتخب مصر أن الزمالك أضاع فوزا تاريخيا خلال مباراة السوبر الإفريقي التي انتصر بها بنتيجة 3-1 يوم الجمعة الماضي، وذلك حسبما أفاد عبر قناة TEN. وقال مدير منتخب مصر: "أبارك للزمالك الفوز بالسوبر الإفريقي، قدم مباراة ولا أروع، ولم تتوقع جماهيره أن يظهر فريقها بهذا المستوى في ظل فارق النقاط بينه والأهلي في الدوري، ودائما يتم ترشيح الترجي للفوز باللقب، لكن شخصية لاعبي الزمالك ظهرت، 3-1 بمثابة خسارة، لأنه كان بالإمكان تحقيق فوز كبير على الترجي بخمسة أو 6 أهداف، كل اللاعبين كانوا نجوما".
الإسماعيلي-الرجاء-المغربي (4)

الإسماعيلي يهزم الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي أبطال العرب

حقق فريق الإسماعيلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف نظيف، جاء عن طريق فخر الدين بن يوسف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في الخامس عشر من شهر مارس المقبل، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في مواجهة الإياب. ويحتاج فريق الإسماعيلي إلى التعادل في المغرب أو الخسارة بفارق هدف في حالة التسجيل خارج الأرض من أجل التأهل.
منتخب الشباب

23 لاعبًا في قائمة منتخب الشباب استعدادًا لـ«كأس العرب»

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 19 سنة، مواليد 2001، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادًا لبطولة كأس العرب التي ستقام بالسعودية، التي تبدأ من يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020. ويستعد منتخب الشباب لتصفيات الأمم الإفريقية التي ستقام بموريتانيا 2021 والمؤهلة لكأس العالم للشباب.
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محمد صلاح

فيفا: الأندية ليست ملزمة بخوض لاعبيها الأولمبياد

كشف متحدث رسمي بإسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها إذا أرادت منتخباتهم الوطنية الاستعانة بهم في دورة الألعاب الأولمبية. وبعد فوز الفراعنة بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما، يريد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، الاستعانة بمحمد صلاح نجم ليفربول للمشاركة في الأولمبياد. وصرح شوقي غريب أن قرار مشاركة صلاح في طوكيو 2020 في يد مهاجم ليفربول إذا أراد ذلك، ثم كتبت تقارير صحفية أجنبية أن صلاح سيشارك مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية، الأمر الذي نفاه رامي عباس وكيل أعمال نجم مصر البالغ عمره 27 عاما.
تريزيجيه‎

تريزيجيه: كدت أترك الأهلي مبكرا لولا علي ماهر

يتمنى محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تأهل لها المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، وذلك حسبما أفاد عبر قناة النهار. ويستطيع لاعب الأهلي وقاسم باشا التركي السابق المشاركة في الأولمبياد إذا ضمه المدرب شوقي غريب، فكل منتخب يشارك في دورة كرة القدم بالألعاب الأولمبية يحق له ضم 3 لاعبين أعمارهم أكبر من 23 عاما، وتشارك مصر في البطولة في يوليو المقبل بعدما توجت على أرضها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.
محمد-صلاح

شوقي غريب: استدعاء صلاح للأولمبياد ليس إلزاميا

يرى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، للقائمة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليس إلزاميا، وذلك حسبما أفاد عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر. وقال مدرب المنتخب الأولبي: "استدعاء محمد صلاح للقائمة لن يتم بخطاب رسمي لناديه يلزم اللاعب بالانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي، بل الأمر يتطلب موافقة اللاعب وكذلك مديره الفني يورجن كلوب وكذلك إدارة ليفربول، لأن منافسات الأولمبياد تتزامن مع بداية فترة الإعداد للأندية الأوروبية للموسم الجديد".
صلاح-كلوب

كلوب عن صلاح: لم نحسم أمره من المشاركة في الأولبيماد

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، كما أضاف أن الأولمبياد بطولة كبيرة لكن غياب لاعب مثل محمد صلاح عن صفوف ليفربول لن يكون بالأمر الجيد إطلاقًا . وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها السبت في الدوري الإنجليزي: "لم يُتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع صلاح وما يجب أن أقوله سأقوله له، هذا كل شيء".
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