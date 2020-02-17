استقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين على موقع دعم مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٧ ص

البطاقات التموينية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موقع دعم مصر يواصل استقبال المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مدار الساعة لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن ذلك لن يوقف اى بطاقة نهائيا وإنما لمصلحة اصحاب البطاقات للتواصل معهم.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير لها، أنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع دعم مصر وكتابة رقم المحمول الخاص به شريطة أن يكون الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة أو باسم أحد أفراد الأسرة المستفيدة من منظومة الدعم والمقيدة بالبطاقة، ثم تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة بيانات رقم