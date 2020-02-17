بركات: الزمالك كان يستطيع الفوز بالستة على الترجي

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ ص

محمد بركات

يرى محمد بركات مدير منتخب مصر أن الزمالك أضاع فوزا تاريخيا خلال مباراة السوبر الإفريقي التي انتصر بها بنتيجة 3-1 يوم الجمعة الماضي، وذلك حسبما أفاد عبر قناة TEN. وقال مدير منتخب مصر: "أبارك للزمالك الفوز بالسوبر الإفريقي، قدم مباراة ولا أروع، ولم تتوقع جماهيره أن يظهر فريقها بهذا المستوى في ظل فارق النقاط بينه والأهلي في الدوري، ودائما يتم ترشيح الترجي للفوز باللقب، لكن شخصية لاعبي الزمالك ظهرت، 3-1 بمثابة خسارة، لأنه كان بالإمكان تحقيق فوز كبير على الترجي بخمسة أو 6 أهداف، كل اللاعبين كانوا نجوما".

وواصل محمد بركات: "مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري خارج التوقعات، فوز الزمالك أمام الترجي غير الحسابات، ومنح ثقة للاعبيه، ويصعب المباراة على الفريقين، أتطلع لمتابعة أفضل أداء خاصة اللاعبين الذين سيكونوا تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب".وأوضح مدير منتخب مصر: "اعتذر المدير الفني للمنتخب حسام البدري

وواصل محمد بركات: "مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري خارج التوقعات، فوز الزمالك أمام الترجي غير الحسابات، ومنح ثقة للاعبيه، ويصعب المباراة على الفريقين، أتطلع لمتابعة أفضل أداء خاصة اللاعبين الذين سيكونوا تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب".



وأوضح مدير منتخب مصر: "اعتذر المدير الفني للمنتخب حسام البدري عن عدم حضور المباراة لرفع الضغط عن اللاعبين، وقرر الاكتفاء بتواجد مساعديه سيد معوض وطارق مصطفى، وأتمنى التوفيق لكل اللاعبين".



وتطرق محمد بركات للحديث عن مصطفى محمد مهاجم الزمالك، مؤكدا: "اللاعب سينضم لمعسكر شهر مارس بنسبة 95%، (مصطفى) لاعب مميز، ويؤدي بشكل جيد وحقق سمعة مميزة مع كل الأندية التي لعب لها سواء مع الزمالك أو خلال إعارته لطنطا وطلائع الجيش".

