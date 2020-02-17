رياضة

بركات: الزمالك كان يستطيع الفوز بالستة على الترجي

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ ص
محمد بركات
محمد بركات
يرى محمد بركات مدير منتخب مصر أن الزمالك أضاع فوزا تاريخيا خلال مباراة السوبر الإفريقي التي انتصر بها بنتيجة 3-1 يوم الجمعة الماضي، وذلك حسبما أفاد عبر قناة TEN. وقال مدير منتخب مصر: "أبارك للزمالك الفوز بالسوبر الإفريقي، قدم مباراة ولا أروع، ولم تتوقع جماهيره أن يظهر فريقها بهذا المستوى في ظل فارق النقاط بينه والأهلي في الدوري، ودائما يتم ترشيح الترجي للفوز باللقب، لكن شخصية لاعبي الزمالك ظهرت، 3-1 بمثابة خسارة، لأنه كان بالإمكان تحقيق فوز كبير على الترجي بخمسة أو 6 أهداف، كل اللاعبين كانوا نجوما".
وواصل محمد بركات: "مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري خارج التوقعات، فوز الزمالك أمام الترجي غير الحسابات، ومنح ثقة للاعبيه، ويصعب المباراة على الفريقين، أتطلع لمتابعة أفضل أداء خاصة اللاعبين الذين سيكونوا تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب".وأوضح مدير منتخب مصر: "اعتذر المدير الفني للمنتخب حسام البدري
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محمد-صلاح

شوقي غريب: لا تسألوني عن بدائل لصلاح في الأولمبياد

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي إنه سيعرض برنامجه بالكامل استعدادا لأولمبياد طوكيو على نادي ليفربول الإنجليزي ومدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك حسبما أفاد عبر قناة ten. وأوضح مدرب المنتخب الأولمبي: "لن أتدخل في الأجندة الدولية لشهري مارس ويونيو، بل ما يهمني مرحلة ما بعد انتهاء الموسم الجاري لتفادي أي تداخل نهائي، وهناك منتخبات بلا أهداف في الدورة الأولمبية، تستدعي لاعبين لتكريمهم وإشراكهم ليحققوا رقما في مشوارهم باللعب في كأس العالم والأولمبياد".
الإسماعيلي-الرجاء-المغربي (4)

الإسماعيلي يهزم الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي أبطال العرب

حقق فريق الإسماعيلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، بهدف نظيف، جاء عن طريق فخر الدين بن يوسف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في الخامس عشر من شهر مارس المقبل، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في مواجهة الإياب. ويحتاج فريق الإسماعيلي إلى التعادل في المغرب أو الخسارة بفارق هدف في حالة التسجيل خارج الأرض من أجل التأهل.
منتخب الشباب

23 لاعبًا في قائمة منتخب الشباب استعدادًا لـ«كأس العرب»

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 19 سنة، مواليد 2001، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، قائمة المنتخب استعدادًا لبطولة كأس العرب التي ستقام بالسعودية، التي تبدأ من يوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020. ويستعد منتخب الشباب لتصفيات الأمم الإفريقية التي ستقام بموريتانيا 2021 والمؤهلة لكأس العالم للشباب.
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مدرب الترجي

مدرب الترجي: حذرنا اللاعبين من سيناريو الموسم الماضي

أكد مجدي تراوي المدرب العام لفريق الترجي التونسي، أن فريقه فقد خدمات لاعب واحد، قبل مواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي بداعي الإصابة، محذرًا لاعبيه من تكرار سيناريو العام الماضي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل لقاء كأس السوبر المقرر إقامته فى السادسة مساء غد الجمعة، قائلا: جاهزون للمباراة، ونعلم جيدًا أن اللقاء صعب أمام منافس قوي. وعن خسارة السوبر الإفريقي في العام الماضي، أجاب تراوي: "لم يحالفنا الحظ في العام الماضي أمام الرجاء، ولكن هذا الموسم الأمر سيكون مختلفا، سنخوض المباراة غدًا أمام فريق محترم للغاية ولكننا نسعى للتتويج باللقب".
الترجي

الترجي: واثقون من الفوز بالسوبر الإفريقي

قال المعز بن شريفية، حارس مرمى فريق الترجي التونسي، أن فريقه قادر على تحقيق لقب السوبر الإفريقي، والذي يخوصه أمام االزمالك، في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدًا أنه سيكون هدية لجماهير فريقه في عيد الحب، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة، Foot24 التونسية، قائلًا: "لا يوجد أفضل من لقب السوبر الإفريقي لنهديه لجماهيرنا في يوم عيد الحب، نريد أن ندخل الفرحة على كل الجماهير التونسية وعائلاتنا ومشجعي الترجي، لذلك نحن في حالة تركيز كبيرة للفوز بلقب السوبر الإفريقي وإسعاد الجماهير".
الزمالك- وزيسكو‎ (4)

نبيل معلول يتحدث عن مواجهة الزمالك والترجي في السوبر

يرى نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، والترجي، أن مواجهة الأخير أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة القادمة،على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ستظهر الصورة الحقيقية للفريق الملقب بالدم والذهب. وتحدث معلول في تصريحات عبر موقع "فوت 24" التونسي، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "هذه المواجهة ستظهر الصورة الحقيقية للترجي، الفريق مهتم جدًا بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب الكأس بعدما أخفق العام الماضي في الظفر به".
فريق- الزمالك

مران الزمالك في قطر.. جلسة كارتيرون وتأهيل بامبو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في الدوحة، استعدادًا لمواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، حيث أدى الفارس الأبيض مرانه مساء اليوم الثلاثاء، في ملعب جامعة قطر، بعد ساعات من وصوله إلى الأراضي القطرية. وعقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع معاونيه، سامي الشيشيني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى قبل انطلاق المران لوضع برنامج تدريبي خاص استعدادا للمباراة.
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