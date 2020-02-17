143 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» خلال عام 2019-2020

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي ورشة عمل للتنسيق بشأن مبادرة حياة كريمة وذلك بمشاركة ممثلي المسئولية الاجتماعية بالبنوك. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الورشة جاءت ضمن جهود الوزارة لدمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية المستدامة وتحقيق العدالة المكانية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكدت السعيد، أن وزارة التخطيط قامت بتنفيذ أحدث الأساليب التخطيطية في إعداد مبادرة حياة كريمة وذلك من حيث تصميم بطاقة احتياجات تنموية لكل قرية.

ومن جانبه أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، اهتمام الحكومة البالغ بدمج الأطراف المعنية كافة تحت مظلة المبادرة ليتم التركيز على مجموعة موحدة من القرى البالغ عددها خلال عام 2019-2020 حوالي 143 قرية.وأوضح، أن ذلك ينعكس على شعور المواطنين بأثر تلك التدخلات