143 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» خلال عام 2019-2020
تحرير:رنا عبد الصادق
١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي ورشة عمل للتنسيق بشأن مبادرة حياة كريمة وذلك بمشاركة ممثلي المسئولية الاجتماعية بالبنوك.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الورشة جاءت ضمن جهود الوزارة لدمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية المستدامة وتحقيق العدالة المكانية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكدت السعيد، أن وزارة التخطيط قامت بتنفيذ أحدث الأساليب التخطيطية في إعداد مبادرة حياة كريمة وذلك من حيث تصميم بطاقة احتياجات تنموية لكل قرية.
ومن جانبه أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، اهتمام الحكومة البالغ بدمج الأطراف المعنية كافة تحت مظلة المبادرة ليتم التركيز على مجموعة موحدة من القرى البالغ عددها خلال عام 2019-2020 حوالي 143 قرية.وأوضح، أن ذلك ينعكس على شعور المواطنين بأثر تلك التدخلات
ومن جانبه أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، اهتمام الحكومة البالغ بدمج الأطراف المعنية كافة تحت مظلة المبادرة ليتم التركيز على مجموعة موحدة من القرى البالغ عددها خلال عام 2019-2020 حوالي 143 قرية.
وأوضح، أن ذلك ينعكس على شعور المواطنين بأثر تلك التدخلات بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن المحاور الأساسية للمبادرة تتضمن محور تحسين جودة الحياة من خلال المشروعات الاستثمارية ومحور تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن محور التشغيل أحد أهم محاور المبادرة كونه الضمانة الأكيدة لتحقيق تنمية مستدامة في تلك القرى.
وشارك بالورشة عددًا من المعنيين بالمسئولية الاجتماعية في بعض البنوك المصرية منها البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية وجمعية الأورمان.