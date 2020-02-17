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143 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» خلال عام 2019-2020

تحرير:رنا عبد الصادق ١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي ورشة عمل للتنسيق بشأن مبادرة حياة كريمة وذلك بمشاركة ممثلي المسئولية الاجتماعية بالبنوك. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الورشة جاءت ضمن جهود الوزارة لدمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية المستدامة وتحقيق العدالة المكانية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكدت السعيد، أن وزارة التخطيط قامت بتنفيذ أحدث الأساليب التخطيطية في إعداد مبادرة حياة كريمة وذلك من حيث تصميم بطاقة احتياجات تنموية لكل قرية.
ومن جانبه أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، اهتمام الحكومة البالغ بدمج الأطراف المعنية كافة تحت مظلة المبادرة ليتم التركيز على مجموعة موحدة من القرى البالغ عددها خلال عام 2019-2020 حوالي 143 قرية.وأوضح، أن ذلك ينعكس على شعور المواطنين بأثر تلك التدخلات
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بطاقات-التموين-كارت-التموين-الذكى (2)

استقبال طلبات أصحاب بطاقات التموين على موقع دعم مصر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موقع دعم مصر يواصل استقبال المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مدار الساعة لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وأن ذلك لن يوقف اى بطاقة نهائيا وإنما لمصلحة اصحاب البطاقات للتواصل معهم.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.60 جنيه، ونحو 15.70 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك بلوم ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأثنين 17 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1584 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
ارض-محطة-الضبعة

روساتوم الروسية: 3 شركات مصرية تنفذ محطة الضبعة النووية

أعلنت شركة «أتوم ستروي اكسبورت» القسم الهندسي لشركة «روساتوم» النووية الروسية عن اختيار ثلاث شركات من إجمالي 10 شركات مقاولات مصرية تقدمت للفوز بثلاث مناقصات خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية. تضمنت المناقصات فوز شركة "بتروجيت" بمناقصة تنفيذ مجمع الأعمال خلال الفترة التحضيرية لبناء منشآت الموقع في محطة الضبعة النووية، وفازت شركة "حسن علام" بمناقصة إنشاء القاعدة الأساسية ومباني وهياكل قاعدة أعمال الحفر التابعة لمحطة الضبعة النووية، بينما حصلت شركة المقاولون العرب على مناقصة التسوية الرأسية للأقسام أرقام 1 و5 و8، وذلك لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وفقًا للجدول الزمني المتوافق عليه.
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وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

السعيد: حريصون على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لمناقشة المستهدفات الرقمية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار التأكيد على النهج التشاركي الذي اتبعته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول في تحديث رؤية مصر 2030، حضر ورشة العمل التى أقيمت على مدار يومين، خبراء متخصصين في مجالات الحوكمة والبيئة والاجتماع. وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

التخطيط: مصر تشهد حاليًا زخمًا لنشاط الشركات الناشئة

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة العمل التي عقدتها الوزارة ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 تحت عنوان "رواد ميتر" بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة ممثلي الوزارة الدكتورة ندي مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030. وأكدت السعيد خلال كلمتها في ختام الورشة أن ريادة الأعمال استطاعت أن تثبت على مدار العقد الماضي أنها الأساس الصلب للعديد من الاقتصادات سواء في المنطقة العربية أو في مختلف مناطق العالم.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

42 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الزراعة والري

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري وذلك لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الموارد المائية والري للعام المالى 20/2021. وفي بداية اللقاء أشارت السعيد إلى أهمية قضية المياه وجهود وزارة الموارد المائية والري في مجال ترشيد المياه، ودعم وتأهيل الترع، وعملية الري على مستوى المحافظات المختلفة، مؤكدة أن قطاع الري له أولوية في توجيه الاستثمارات، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الري.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: نعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حسين العمودي رئيس مجموعة "حسين العمودي وشركاه" بالمملكة العربية السعودية لبحث الفرص الاستثمارية للشركة في مصر. وخلال اللقاء قالت السعيد، إن مصر كانت من الدول السباقة التي وضعت رؤية لها وهي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت في رؤية مصر 2030، موضحة أنه بعد مرور أربع سنوات على إطلاق هذه الرؤية كان لابد من مراجعتها وفقا للمستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدة حرص وزارة التخطيط على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل شركاء التنمية.
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