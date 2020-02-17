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رئيس الوزراء: نقلة نوعية في ملف النظافة بالمحافظات

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء محمد مرسي مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة، عرضا حول الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومتابعة الموقف الخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة
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انقطاع-مياه

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن 4 مناطق، هي: "حي الوراق، وحي شمال الجيزة، وحي العجوزة، وحي بولاق الدكرور" وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لمدة 4 ساعات، مرجعة الانقطاع لتنفيذ الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

زيادة أيام الإجازات خلال امتحانات الدبلومات الفنية

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مجموعة من طلاب التعليم الفني ممثلي اتحاد طلاب مصر، لمناقشة مواعيد جداول امتحانات الدبلومات الفنية، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، وذلك في ضوء استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) للعام الحالي 2019 - 2020، ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال الاجتماع تم الاستماع لملاحظات وآراء الطلاب بشأن جداول الامتحانات المقترحة ومدى ملاءمتها لهم.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للبرودة نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ووسط سيناء بالإضافة إلى سقوط أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة وأن تكون الرياح معتدلة، كما يسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيما تتراوح سرعة الرياح ما بين نشطة إلى معتدلة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الجنازة العسكرية (6)

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق أحمد نصر

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق أحمد عبد الرحمن نصر قائد القوات الجوية الأسبق، التي أقيمت اليوم الأحد، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامي القادة.
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رئيس-مجلس-الوزراء مصطفى-مدبولى يصل-بورسعيد-لترأس-اجتماع-مجلس-المحافظين (1)

مدبولي: نستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونائبا المحافظ، وبدأت جولة مدبولي باستطلاع الخدمات التي سيجرى تقديمها بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية، وسيعمل المركز على تيسير إجراءات حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري، حيث تنتقل إلى ممثلي الجهات الإدارية الممثلة في المركز جميع السلطات المطلوبة لتنفيذ إجراءات المستثمر.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: تطوير ميدان التحرير نقلة حضارية

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجولة فى ميدان التحرير، عقب زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيد فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بأعمال تطوير الميدان. وخلال الجولة، استمع مدبولي إلى شرح من وزير الإسكان، الذي أوضح أن مشروع تطوير ميدان التحرير يسير على قدم وساق، من خلال 3 فرق عمل على مدار الـ24 ساعة تنفذ أعمال تطوير الميدان، وذلك تحت إشراف وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، والثقافة، ومحافظة القاهرة، وعدد من المكاتب الاستشارية، مؤكدا أن نسبة إنجاز أعمال المشروع وصلت إلى 90%.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن غسيل الأموال

وافق مجلس الوزرا، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذي يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وعرف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يترأس اجتماع لجنة تقنين أوضاع الكنائس

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، بالإضافة إلى مسئولي الجهات المعنية. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 31 ديسمبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.
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