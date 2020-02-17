رئيس الوزراء: نقلة نوعية في ملف النظافة بالمحافظات

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء محمد مرسي مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة، عرضا حول الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، وذلك فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومتابعة الموقف الخاص بعقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بمحافظة