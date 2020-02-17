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يا من طوعت لك نفسك قتل أخيك..

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص
تعبيرية
تعبيرية
لماذا لا يزال ابنا آدم -الرمزان الأوليان- يتقاتلان؟!.. يحقد أحدهما على الآخر الذي طوعت له نفسه قتل أخيه، هذا الذي لم يبسط له يده ليقتله، خشية أن يكون من الظالمين، وخوفا من رب العالمين؟
لماذا لا يزال يتعالى بيننا من يمثلون الظاهرة الكونية التي تبيد أية أمة في البشرية وهي ظاهرة «الفرعونية والهامانية والقارونية» وهي ذات أبعاد ثلاثة:  البعد الأول: (الفرعونية) نسبة إلى السلطة أي سلطة.. والبعد الثاني (الهامانية) نسبة إلى فقهاء الحكام، ثم البعد الثالث: (القارونية) وهم رجال
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القاهرة-ليلاً

ثنائيات من النفس الأمارة بالتأمل

(1) غواية وهداية أغوته الدنيا في اللحظة التي كاد يقبل فيها على الدين إقبالا عقليا لا نقليا.. راودته عن نفسه فكان يستجيب إلا قليلا.. تقاذفته الأيام فكان يسبح على شواطئها.. تبادلته الليالي فكان ابن الليل.. يرتدي الأقنعة فيختفي ولا يكاد يبين.. مضى قطار العمر عشرات المحطات.. ويمم عمره شطر النصف الآخر.. وأعلنت شمس العمر احمرارها فأسدلت خيوطها صفراء.. لاحت أمامه علامة (انتباه).. فتنبه وانتبه..
الخطيب (2)

أسامة خليل يكتب: أرجوكم.. لا تظلموا الخطيب

لم تدهشني أو تستوقفني الزوبعة التي أثارتها جماهير الأهلي، والهجوم على الكابتن محمود الخطيب، واتهامه بالتفريط في حق الأهلي بسبب بيانه الأخير الذي أعلن فيه تراجعه عن تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي (الكاف) ضد الأحداث التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام فريق الهلال السوداني، وتقديم أسمى آيات الشكر والعرفان للسلطات السودانية على حمايتها لأعضاء البعثة (وهو شكر في محله).
عمان مسقط

قراءة في ما وراء المشهد العماني الراهن

(1) من حقنا القومي.. أن نفرح بكل تجربة عربية تضيف وتضفي. ومن حقنا العربي.. أن نفرح ونعتز، في زمن عز فيه الاعتزاز، وصار الاهتزاز الحضاري عنوانًا كبيرًا في جريدة وجودنا، ومقالا مطولا في صحيفة تواجدنا، وكفانا التوهان في عصر الاستعارة. ومن حقنا الإنساني.. أن نفرح بصوت الذات، وأن نطرح سوط جلد هذه الذات، وأن نفسح الطريق لكل من يحلق بالرؤية، ويحدق بالرؤيا بين المعنى والمبنى، ويحقق بين الماضي والآنـي والآتـي.
الخطيب

كابتن الخطيب: ارفع راسك إنت أهلاوي.. ومصر أولى من تركي بعلاجك في أمريكا

اليوم لا أريد أن أنتقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على انكساره وانهزامه وضعفه وعجزه أمام تركي آل الشيخ، أو ألوم مجلس إدارته على خنوعه وهوانه واستكانته وانبطاحه أمام رغبات الرجل وشطحاته وطلباته وأوامره.
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