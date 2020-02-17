سيد عبد الحفيظ: مدرسة الأهلي لا تُخطئ في أحد

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تعلمه من البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وما قام به محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، علمًا بأن الأحمر يستعد لملاقاة الزمالك في مدينة أبوظبي الإماراتية يوم الخميس على لقب كأس السوبر المصري. وصرح سيد عبد الحفيظ: "ما نشره إكرامي على تويتر لم يكن لدي علم به، هناك أولويات ومراحل، بالطبع نحن في عصر احتراف، لكن كان يجب أن نجلس ونوضح موقفنا من مسألة عدم الحديث عن التجديد ولماذا قمنا باختيار شهر مارس".

وأشار مدير الكرة في الأهلي: "الأمر حاليا مختلف عن السنوات الماضية بسبب ضغط المباريات في يناير وفبراير، تحدثنا مع الرباعي الكبير بشأن ملف التجديد ولكي يعلموا مدى أهميتهم ولكي نوضح كل الأمور".وأكد سيد عبد الحفيظ: "لم يقم أحد بتسليط الضوء على ما قام به محمود الخطيب من بناء فريق قوي في حوالي 43 يوم، فريق

وأشار مدير الكرة في الأهلي: "الأمر حاليا مختلف عن السنوات الماضية بسبب ضغط المباريات في يناير وفبراير، تحدثنا مع الرباعي الكبير بشأن ملف التجديد ولكي يعلموا مدى أهميتهم ولكي نوضح كل الأمور".



وأكد سيد عبد الحفيظ: "لم يقم أحد بتسليط الضوء على ما قام به محمود الخطيب من بناء فريق قوي في حوالي 43 يوم، فريق كان بعيد عن المنافسة المحلية والأفريقية والتواجد بشكل يليق باسم النادي، وأن يفوز بالرهان بعدما تواجد في مركز نادر".



وأتم مدير الكرة في الأهلي: "أخذ الحق حرفة، مدرسة النادي الأهلي لا تُخطئ في أحد، في بعض الأوقات يجب أن يخرج منك بعض الكلمات التي تكون رسالة سواء للمنافس أو لفريقك، هذه من الأمور التي تعلمتها من مانويل جوزيه".



