رياضة

سيد عبد الحفيظ: مدرسة الأهلي لا تُخطئ في أحد

١٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تعلمه من البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، وما قام به محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، علمًا بأن الأحمر يستعد لملاقاة الزمالك في مدينة أبوظبي الإماراتية يوم الخميس على لقب كأس السوبر المصري. وصرح سيد عبد الحفيظ: "ما نشره إكرامي على تويتر لم يكن لدي علم به، هناك أولويات ومراحل، بالطبع نحن في عصر احتراف، لكن كان يجب أن نجلس ونوضح موقفنا من مسألة عدم الحديث عن التجديد ولماذا قمنا باختيار شهر مارس".
وأشار مدير الكرة في الأهلي: "الأمر حاليا مختلف عن السنوات الماضية بسبب ضغط المباريات في يناير وفبراير، تحدثنا مع الرباعي الكبير بشأن ملف التجديد ولكي يعلموا مدى أهميتهم ولكي نوضح كل الأمور".وأكد سيد عبد الحفيظ: "لم يقم أحد بتسليط الضوء على ما قام به محمود الخطيب من بناء فريق قوي في حوالي 43 يوم، فريق
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رمضان صبحي

الأهلي يسافر إلى الإمارات لخوض السوبر

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رنيه فايلر، إلى الإمارات، استعدادًا لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري، المقرر إقامتها يوم الخميس القادم، على ملعب استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى. وشهدت بعثة الأهلى حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على مطار القاهرة الدولي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

مجلس أبوظبي: نرحب بالقطبين.. وانتظروا المفاجآت

أكد سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أنه سعيد بوصول فريقي الأهلي والزمالك للإمارات لخوض لقاء السوبر المصري، المقرر إقامته يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. وقال مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت الفضائية: "التحضيرات للسوبر المصري تسير على ما يرام، الجميع ينتظر هذه المباراة، ونحن نتحدث ونتواصل مع أصدقائنا في مصر دائماً، ولدينا سعادة كبيرة لوجود فريقي الأهلي والزمالك في الإمارات".
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

كرة خاصة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر

تسلم اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، "كرة" تم إنتاجها خصيصا لمباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في العشرين من فبراير الجاري على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي، وبحسب بيان رسمي من الجبلاية فإن الكرة مُصنعة من شركة puma العالمية، ومن المقرر أن يتسلم اليوم طرفا مباراة السوبر النسخ الخاصة بكل منهما من كرة البطولة. وأكد محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على السوبر، أن كرة مباراة السوبر هي نفسها التي تستخدم في مباريات الدوري الإسباني، وقد طُبع على كرة المباراة شعارات ناديي الأهلي والزمالك وبطولة السوبر.
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مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور لـ تركي آل الشيخ: انتظر مفاجآتي

رد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحدث رئيس القلعة البيضاء في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "صبري عليك نفذ وانتظر مفاجآتي ليك". وأعلن مرتضى عن إزالة اللافتة المكتوب عليها اسم تركي آل الشيخ من على المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك، بسبب استفزازه المستمر لجماهير الزمالك مؤخرًا.
جاريدو (2)

جاريدو يقترب من الرحيل عن النجم الساحلي

كشفت تقايرير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي قريب من الرحيل عن الفريق التونسي. وتأهل النجم الساحلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر مجموعته التي ضمت إلى جانبه الأهلي، إلا أن الصحافة التونسية أشارت إلى اقتراب المدرب الإسباني من ترك النجم الساحلي. وأكدت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية على اقتراب جاريدو من الرحيل بسبب دخوله في صدام مع إدارة نادي النجم، وأشارت إلى أن جماهير النجم الساحلي غاضبة أيضا من جاريدو بعد تصريحات المدرب الإسباني ضدهم.
أسامة خليل

أسامة خليل: الإعلام «فرعن» الأهلي.. ومبادئ الأحمر «تفصيل» مع الخطيب

يرى الكاتب الصحفي أسامة خليل أن مبادئ النادي الأهلي أصبحت مختلفة عن الفترات السابقة، مشيرً إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء بقيادة محمود الخطيب أصبح يتأثر بشكل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسبما أفاد خلال برنامج "مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على فضائية "القاهرة والناس.
نادي مصر

عبد الناصر محمد يفتح النار على الحكام لهذا السب

هاجم عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر، حكم لقاء فريقه أمام بيراميدز بعدما تم طرد ثلاثة لاعبين في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الممتاز، وحكمه طارق مجدي طرد ثلاثة لاعبين من نادي مصر، الأمر الذي أثار استياء الجهاز الفني بقيادة عبد الناصر محمد. وقال مدرب نادي مصر في تصريحات لإم بي سي مصر: "لا نرى أي تطبيق للمعيار على الجميع، لننظر للأهلي والزمالك هل يستيطع أي حكم طرد ثلاثة لاعبين؟، ونرى العديد من لاعبي الأهلي والزمالك يقوموا بالهجوم على الحكام ولا نرى أي رد فعل، لكن هذا يحدث معنا بجانب الأندية الصغيرة في الدوري".
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